“MasterChef Celebrity”: Travieso pide que lo cuiden o “despertará al monstruo”

La competencia de tercera temporada de “MasterChef Celebrity” cada vez se va poniendo mejor, y es que los participantes no sólo van demostrando sus cualidades en la cocina, también van destapando sus personalidades, sus estrategias y hasta el ego, tal y como le a "El Travieso" Arce.

Aunque el exboxeador es uno de los concursantes más extrovertidos y divertidos de la cocina más famosa de México, para este tercer episodio Arce cambiará un poco su personalidad, para lanzar una fuerte advertencia a sus compañeros pues o lo cuidan o despertará al monstruo que lleva dentro: “¿Quieren verme cocinar?, están despertando al monstruo, cuídenme”, dice el atleta mexicano a la conductora Claudia Lizaldi en el adelanto del programa.

Durante este clip, de un poco más de un minuto, se puede ver cómo el estrés sigue siendo uno de los ingredientes principales de cada platillo, pero el no poderlo controlar podría jugarles una mala pasada, como le sucederá a la exreina de belleza Irma Miranda, quien ante las dificultades en su cocinada no puede contener las lágrimas: "ya no puedo hacer nada con lo que tengo”, se le oye decir.

Lee también Cazzu aparece en el escenario del Foro Sol junto a Nodal y protagonizan romántico momento

Pero no todo será malo, para sorpresa de todos, el chef Herrera asegura que se encuentra muy motivado y de buen humor algo que raramente pasa, ¿será que para esta ocasión sus críticas podrían convertirse en halagos?.









Hasta el momento los dos eliminados han sido Alejandro Lukini, por entregar un plato con un huevo crudo, y Pedro Prieto quien fue expulsado la semana pasada por entregar un plato que no tenía tan buena estética.

Los que siguen en la carrera por el millón de pesos son: Romina Marcos, Poncho de Nigros, Cositas, Lis Vega, Gabriela Goldsmith, Ana Patricia Rojo, Fabiola Campomanes, Mónica Dionne, Irma Miranda, Jimena Longoria, Manu NNa, Jorge “El Travieso” Arce, Emir Pabón, el padre José de Jesús, Paco Palencia, Cibernético y Eduardo Capetillo Gaytán.