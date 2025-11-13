A Martin Saracho no le gusta manejar porque es algo que lo estresa, pero ahora para una nueva serie tuvo que quitarse eso de encima y hacer mucha acción tras el volante.

El actor de “Sierra Madre” y “Háblame de ti” es ahora, junto con Tessa Ia y Lizeth Selene, protagonista de la serie “Yellow” que llega a finales de mes por HBO-Max.

En la misma interpreta a un taxista quien de pronto tiene como pasajeras a un par de ladronas que están siendo perseguidas por la policía.

“Se trata de un ex corredor de fórmula 1 que ahora está pasando por un momento malo de su vida, atravesando por una depresión y en ese andar se encuentra con esta pareja que anda escapando. Yo diría que es una road serie con acción”, comenta Saracho.

“Sé manejar, pero no lo hago porque me estresa todo lo que es, aquí pues hay que hacer todo eso y sí estoy intrigado de cómo les quedó, porque pues yo hacía como que le daba velocidad, pero había stunt especializados que hacían todo”, detalla.

“Yellow” se filmó en 2022 y tuvo inicialmente una plataforma de salida, pero ésta cerró y debió esperar meses para encontrar otra ventana.

Saracho sabe lo que estar en una serie con autos a toda velocidad, pues formó parte de “Dale gas” que era precisamente de gente que gustaba de correrlos.

“Yo aquí manejaba ligero, pero sí con el miedo de tener un golpe con los compañeros y tener encima a la cámara”, dice de buen humor.

Eréndira Ibarra (“Las Aparicio”) y Humberto Busto (“Amores perros”) integran el elenco principal dirigido por Silvana Aguirre (escritora de “El Chapo”) y Sofía Auza, ganadora del Oso de Cristal en la Berlinale de 2023.

“El personaje inicia sin tener apertura a ellas y las ve como algo que tiene que cumplir, tratando de mantenerse al margen, pero conforme lo empieza a conocer pues las va entendiendo”, apunta el histrión.

Actualmente Saracho se encuentra escribiendo sus propios proyectos, así como leyendo argumentos para próximos trabajos.