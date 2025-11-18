Martha Higareda y su esposo, Lewis Howes, dan a conocer que sus gemelas ya han nacido y que, pese a que, una de las bebés y la actriz presentaron algunas dificultades durante el parto, ya se encuentran estables, disfruntando del suceso tan importante que el nacimiento de las pequeñas representa en su familia.

Esta mañana la actriz dio a conocer la buenanueva; el nacimiento de sus hijas, con un tierno video en donde aparecen las manos de su marido que, se extienden poco a poco, hasta dejar al descubierto las manos de Martha que, a su vez, las abre lentamente para mostrar que, debajo de las palmas de ambos, se encuentran las manitas de sus bebés.

"Gracias a Dios, bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida".

Abiertos, como suelen ser en los temas relacionados a su privacidad, Higareda y Howes hablaron, sin dar detalles, de las dificultades que presentó la actriz, y una de sus hijas, durante el alumbramiento.

"Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos", expresó Lewis, en el post de Instagram.

La pareja agradeció el apoyo de sus seguidores que, desde que dieron la noticia del embarazo -en junio pasado-, han mostrado interés en el proceso de gestación de la actriz de "Amarte duele"; también mostraron gratitud por la presencia de su familia y amigos.

"Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo, no sé qué haríamos sin su apoyo".

Al final de la publicación, compartieron un pequeño fragmento de "Small hands", canción del músico estadounidense Teddy Swims, la cual hace referencia de la espera de un ser que sane las heridas de otro.

"Esas pequeñas manos no se preocupan de dónde vengo, de dónde he estado, oh nunca me amé a mí misma(o) hasta el día en que sostuve estas pequeñas manos".

