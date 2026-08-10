Después de su salida de La Casa de los famosos México convirtiéndose con esto en la primera eliminada de la cuarta temporada del reality, Mariana Ochoa quiso cumplir uno de sus principales deseos luego de mantenerse una semana separada de su familia y sus mascotas: volver a ver a su mamá.

“Lo primero que quería hacer saliendo del reality era darle un beso a mi mamá y no se pudo. Te llevan súper escoltado al hotel para el aislamiento de las 24 horas y, al siguiente día, te llevan a la gala. Igual termina en la tarde y al día siguiente te llevan de promoción bien temprano”.

La intérprete de “Te mandé a la goma” cuenta que, aunque tuvo que esperar para reencontrarse con sus hijos, Valentina y Salvador, al regresar a casa solo recibió el cariño de sus mascotas.

“Llegué a mi casa y mis perritos, mis gatitos, todos mis animalitos me recibieron. Mis hijos estaban de viaje, no los pude ver, pero al día siguiente tempranito los saludé por videollamada. Tenía mensajes de ellos que vieron mi eliminación y tenía muchas ganas de abrazarlos”, señala.

La prueba de fuego

Uno de los mayores retos durante su estancia en La Casa de los Famosos México, explica Ochoa, fue compartir ciertos espacios con el resto de los habitantes, esto debido a la poca privacidad que existe, aspecto que es parte de la dinámica de la producción para llevar a los habitantes a experimentar la incomodidad.

“Lo más complicado que se me hizo fue ir al baño, porque las puertas ni siquiera son de madera, son de vidrio. No se aísla el sonido y el baño es como algo bien privado”, indicó.

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Ochoa reconoce que no alcanzó a conocer a todos sus compañeros. Además, admite que simplemente nunca terminó de comprender el juego que intentó hacer Arantza Ruiz con ella.

“Puede que me haya sacado de onda el juego que quiso hacer Arantza conmigo y pues no le salió, pero en realidad no estoy decepcionada de ninguno”, afirma.

Ya espera otra invitación

La exintegrante de OV7, quien ya contaba con la experiencia de ser parte de un reality show (¿Quién es la máscara?, 2023), no descarta volver a La Casa de los Famosos si se realiza una edición especial tipo All Stars, aunque no está del todo segura de participar en otros formatos.

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“Si volvería a entrar a un reality, pues no sé, porque no cocino muy bien. No creo ganar un reality de cocina. Tal vez si hicieran una versión VIP, All Stars o como le llamen, tal vez sí me animaría”, comenta.

Sin embargo, la también actriz reconoce que no hay formatos en televisión adecuados para ella, particularmente aquellos que implican dinámicas de destreza y de resistencia y por supuesto de pruebas físicas extremas.

“Aunque siempre he hecho ejercicio, pues ya no tengo 20 años. Entonces tampoco entraría a uno de supervivencia”.

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Por ahora, retomará la promoción de su más reciente sencillo “Te mandé a la goma”.

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