María Antonieta de las Nieves se siente agradecida de seguir viva, pues hace unas semanas estuvo muy delicada de salud, tanto que, la actriz de 78 años fue reconocida por su larga carrera artística, marcada por su personaje de "La Chilindrina".

De las Nieves estuvo en la alfombra roja de los premios de la revista "Q" en el teatro Centenario Coyoacán, Ciudad de México, y fue cuestionada por su estado de salud que alarmó a sus seguidores hace unas semanas, cuando se reportó que estaba hospitalizada.

"Me siento muy contenta sobre todo de estar, hace un mes y pico no contaban ya conmigo, estuve muy muy grave , pero afortunadamente me repuse muy rápido", compartió.

Comentó que tuvo una baja de potasio, de sodio y además estaba mal medicada, estaba tomando muchas medicinas, lo que afectó a su organismo, y por ello fue hospitalizada en Perú y México.

"Ya estoy bien, estuve internada en Perú, me trajeron para México, estuve internada en México; ya estoy perfecta", admitió.

María Antonieta de las Nieves siempre he tenido todo en orden en caso de que falte, y asegura que la muerte no le asusta, pues la está esperando su esposo Gabriel Fernández Carrasco, un reconocido locutor y actor fallecido en 2019 a los 85 años de edad por neumonía; él y María Antonieta duraron tras 48 años casados.

