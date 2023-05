Marc Anthony y Dayanara Torres reaparecen juntos por sus hijos

El corazón del cantante estadounidense Marc Anthony ha dado alojamiento a varios amores, con los cuales ha llegado a tener una buena relación al terminar su romance o matrimonio, como es el caso con Dayanara Torres, con quien ahora tiene una convivencia cordial y se ha podido verlos juntos en ocasiones importantes para sus hijos, como la graduación de Cristian Muñiz, su hijo mayor.

Esta semana Cristian, de 22 años de edad, se graduó de la carrera de Ilustración de la escuela de arte Parsons School of Design, en Nueva York; motivo por el cual sus padres decidieron reunirse y acompañarlo en la ceremonia, a la cual también asistió Ryan, el hijo menor de ambos y que ya ha comenzado su camino por el mundo del modelaje.

A través de su cuenta de Instagram la exMiss Universo compartió algunos aspectos de la graduación, en una de las imágenes se puede ver a los cuatro en una foto familiar, donde el cantante mira orgulloso a su hijo, quien tuvo que mudarse a Nueva York en 2019 para cursar los cuatro años de carrera.

"Demasiadas Emociones. Mi Kitian you did it! Todo lo que te propones lo logras, ¡con sacrificio, esfuerzo y dedicación! Te mereces cada bendición que recibes... Your talent it’s beyond words... You have it all y el mundo es tuyo! . Te amo @cris_muniz_torres”, escribió la también modelo en una de sus publicaciones, en las cuales se le ve sonriente al lado de su primogénito, que luce su toga y birrite en color rojo.

"@cris_muniz_torres Amo a mis hijos hasta la luna y de vuelta y podemos celebrarte hoy", fue lo que escribió el orgulloso padre en su cuenta de Instagram, con un video de Cristian subiendo al podio a recibir su diploma.

Marc Anthony y Dayanara Torres iniciaron un romance a finales del 1999, ya en el nuevo milenio contrajeron matrimonio primero en Las Vegas en el 2000 y después en San Juan de Puerto Rico en 2003, fruto de su amor llegaron al mundo Cristian y Ryan Muñiz, pero en el 2004 iniciaron su proceso de divorcio.

