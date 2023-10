Mara Escalante lucha por llevar al cine Saturnina y la Muerte

Mara Escalante es una artista que no espera a que alguien le proponga trabajo, ella sueña y materializa sus proyectos, como sucedió con la serie María de todos los ángeles. Ahora, su mayor deseo es llevar al cine su obra Saturnina y la Muerte, proyecto que ha tenido que redireccionar debido a lo costoso de su producción.

“No he logrado levantar la película porque es cara ya que es de época, pero se va a lograr, por eso decidí hacer una adaptación a teatro para poder presentar el espectáculo y no quedarme con las ganas de hacer mi Saturnina. Sobre todo tenía ganas de cantar mis propias canciones, entonces me di el gusto e hice mi banda”, expresó Mara.

La actriz compartió que esta obra nació gracias a dos anécdotas que su mamá le platicó. Una que siendo ella muy pequeña, cuando veía los cortejos fúnebres, se unía a llorar con los dolientes porque le daba sentimiento.

También le habló de las plañideras, las mujeres que se alquilaban para llorar a los difuntos. Después, durante la investigación que hizo para el texto, encontró que en algunas culturas las lágrimas servían para que los muertos encontraran el camino al cielo.

“Con eso hice la historia de Saturnina, en un pueblo de México donde están arraigadas las tradiciones y se elige a una de las mujeres para que con su llanto le muestre a los difuntos cómo llegar a la gloria, esa es Saturnina, en honor a mi madre. Pero un día ésta pierde las lágrimas y el lugar se plaga de fantasmas”.

También quiso reflejar la visión que tiene el mexicano de la muerte, donde la gente tiene dos opciones: o se aferra a la vida o se hermana a la muerte después de vivir una pérdida, situación que ella vivió desde los 14 años tras la muerte de su mamá.

“En esa situación tienes permiso oficial para desmadrar tu vida, pero gracias a la familia salí adelante y pasé a otra etapa, donde si eres una persona apegada a la espiritualidad encuentras maneras de contactar con tus seres queridos”.

Por eso quiso darle al personaje de la Muerte un toque de alegría y luz, dejando de lado el miedo que puede despertar; toque que va acorde con la concepción de la cultura mexicana sobre la muerte, donde el hombre ríe con ella.

“No sólo es una obra para el Día de Muertos, es de todos los días porque tenemos que aprender a no tener apegos, porque si los tienes sufres muchísimo. Yo he tenido que soltar a mi mamá, a muchos amores y hasta proyectos; sobre todo no tener apego a mis ideas”, expresó Mara sobre la obra, que estará presentándose en La Teatrería los sábados hasta el 9 de diciembre.

Desde el día de hoy estará disponible la música de Saturnina y la Muerte en plataformas digitales y Mara espera sacar un CD.