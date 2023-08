Manelyk lamenta que le prohibieran hablar de Wendy Guevara: aún así celebra su victoria en "La casa de los famosos"

La influencer Manelyk González, famosa por su participación en el reality "Acapulco Shore" se mostró sacada de onda con una advertencia que recibió por parte del mánager de Wendy Guevara, la ganadora de "La casa de los famosos", que ayer se coronó en el reality en el que compitió con sus compañeros del team infierno Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio.

Wendy, que obtuvo el premio de 4 millones de pesos, disfrutará del dinero que antes de salir de la casa se había acordado repartiría entre sus cuatro compañeros finalistas, pero que anoche, ante el mensaje de Galilea Montijo, de que el premio no podría repartirse, Wendy es la dueña absoluta del reconocimiento como ganadora.

Desde la mañana de hoy, los integrantes del team infierno han estado en distintos programas de televisión hablando de su experiencia en el reality, y apenas Wendy está retomando sus redes sociales, donde ha recibido mucho apoyo de los cibernautas desde el inico del programa hace 10 semanas, entre ellas Manelyk, quien a pesar de la advertencia, celebró la victoria de "la perdida".

Manelyk cuenta que la amenazaron para que no hablara de Wendy

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Manelyk, que cuenta con casi 16 millones de seguidores en Instagram habló de la advertencia que recibió por parte del mánager de Wendy de que no mencionara su nombre luego de que lo hiciera durante un video en vivo en el que habló de "La casa de los famosos", confesó que a la única que conocía era a Wendy, mención que le valió una advertencia.

"La vez pasada yo hice un en vivo y me vale ver** , hice un en vivo diciendo que yo no conocía a nadie más que a Wendy, que es espectacular, pero ya no voy a mencionar el nombre de Wendy porque resulta y resalta que me marca su mánager y me dice que por favor no me esté colgando de Wendy, que no hable de ella, que no la mencione", contó indignada.

Manelyk, que se ha vuelto un rostro conocido en Televisa por formar parte de competencias de baile en el programa "Hoy", detalló que le mandaron un lineamiento de por qué no debía mencionar a Wendy en sus transmisiones en vivo.

"O sea, era un comentario, lo tenía que sacar, me mandaron una pinche biblia de que por favor no me puedo estar colgando de esa persona, y que no es mi amiga, que él me la presentó, así que no puedo mencionar su nombre, que porque como yo no hago absolutamente nada, soy una inútil, no estoy al aire, y no tengo nada en la vida, me tengo que estar colgando en en vivos, que no monetizo, de otras personas", dijo.

A pesar de la "amenaza", la influencer celebró la victoria de Wendy, aplaudió el momento en el que se dio a conocer su nombre como ganadora, y dejó claro que siente una profunda simpatía por ella: "Te amo Wendy Guevara y me vale verg** lo que digan, eres mi amiga y te apoyo skikaaaa #teamwendy", escribió en uno de sus estados; también compartió un video gritando de emoción cuando se anunció a Wendy como ganadora.

Manelyk celebra la victoria de Wendy Guevara.

Mientras Wendy estaba dentro de "La casa de los famosos" han ocurrido cosas de las que la youtuber apenas se ha de estar enterando, como lo ocurrido con Manelyk y el hecho de que ya tiene una telenovela en puerta escrita por Juan Osorio, sin embargo, cibernautas la alertan de que se asesore bien y ponga atención de la gente que la acompaña y la guía.

"El equipo de trabajo de Wendy y sus amigas la están regando muy gacho haber que piensa Wendy cuando salga de la casa, ella se ve que es súper buena onda". "El mánager de Wendy que lo hagan renunciar porque le va arruinar todo". "Lamentablemente a Wendy le va afectar a la larga la gente que está a su alrededor. Mánager amigas etc. Excepto su familia que ellos son los únicos que al final del día siempre van a querer su bien".