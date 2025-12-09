Uno de los momentos más importantes para los feligreses en México está por llegar: las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Como cada año, esta celebración contará con invitados especiales que se darán cita para cantarle a la patrona del país.

En 2025, y como ha ocurrido en años recientes, habrá dos transmisiones principales: una a cargo de Televisa y otra de TV Azteca. Ambas cadenas presentarán invitados especiales tanto en la conducción como en los números musicales que rendirán homenaje a la “Morenita del Tepeyac” desde la Basílica de Guadalupe, uno de los templos más importantes de México.

¿Cuándo y dónde ver las mañanitas a la Virgen en 2025?

Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe podrán verse a partir de las 23:00 horas del jueves 11 de diciembre de 2025. Para no perder detalle, los televidentes podrán elegir entre distintas señales.

Por parte de Televisa, la transmisión estará a cargo de Julieta Lujambio y podrá verse a través de Las Estrellas, N+ Foro y la plataforma ViX. En tanto, TV Azteca tendrá como conductores a Luz Elena González y al padre José de Jesús, con transmisión por Azteca Uno y Azteca 7.

Además del talento que encabezará la conducción en vivo desde la Basílica de Guadalupe, ubicada en el Cerro del Tepeyac, ambas televisoras contarán con una amplia lista de cantantes invitados que amenizarán la celebración previa a la misa.

En años anteriores, todo el elenco cantaba junto "Las mañanitas" hacia la media noche, acompañado de músicos en vivo.

Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en 2025 reunirán a destacados talentos de la música nacional, combinando artistas consagrados con nuevas voces. A continuación, la lista completa de participantes por televisora:

Televisa: Carlos Rivera, Ana Cirré, Víctor García, Aída Cuevas, Daniela Romo, Alex Fernández y Lucero Mijares



TV Azteca: Tatiana, Denisse de Kalafe, Priscila y su hija Sara Ángel, Germán Montero, Nacho Cano y el coro Malinche, Esmeralda Ugalde, Carolina Ross, Viviann Baeza

Con esta información, ya tienes todo lo necesario para no perderte las mañanitas a la Virgen este jueves 11 de diciembre. Solo queda elegir la señal de tu preferencia y disfrutar de este tradicional homenaje a la “Morenita del Tepeyac”.