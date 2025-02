La exitosa gira de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann marcó un cambio significativo en la dinámica del grupo tras su conclusión. Aunque la familia RBD proyectaba una imagen de armonía y felicidad en redes sociales, posteriormente surgieron informes sobre un conflicto legal con el representante de la banda, Guillermo Rosas, estrecho colaborador de Anahí, lo que puso en duda la solidez de la amistad entre los integrantes.

Tras ello, Maite Perroni compartió que existe un distanciamiento con las famosas, a quienes aún considera sus grandes amigas.

Maite detalló para el programa televisivo “El gordo y la flaca” que ahora cada uno está enfocado en sus propios proyectos: “¿Qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años…”, compartió.

Dado que, tras el Soy Rebelde Tour, surgieron especulaciones sobre un nuevo reencuentro, Perroni declaró que es algo que ve lejano: “No sé, la verdad es que, por lo pronto, no hay ningún plan y no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá. Hoy por hoy, no es así…”, mencionó.





Durante su recorrido por varios países, los cantantes tuvieron la idea de documentar ese reencuentro con los fanáticos, testimonios y otros materiales pensados para volverse un documental. Al respecto dijo: “Es un proyecto muy bonito que, la verdad, pudimos trabajar el tiempo que estuvimos en el tour. Ya se determinó, ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar…”, explicó.

Actualmente, la intérprete de “Sálvame” está buscando tener otro bebé, que espera se cumpla en 2025, y está tomando tiempo para su familia.

En octubre de 2024, se dio a conocer que RBD procedería legalmente contra Guillermo Rosas debido a que este sí llevó a cabo irregularidades, como sospechaban, durante el Soy Rebelde Tour, por una cantidad millonaria. Sin embargo, el nombre de Anahí ni el de Dulce figuraban en el documento.

En el marco del 20° aniversario de RBD, tres de sus integrantes compartieron un comunicado en el que dieron a conocer la resolución legal a la que llegaron sus representantes, a un año de comenzar las investigaciones a su exrepresentante y a su productora T6H: “Hoy, Día Mundial de RBD, no hay mejor forma que celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado”.

Maite, Christian y Christopher, representados por el equipo legal Singh Singh & Trauben LLP, se dijeron satisfechos con el proceso que comenzaron, destacando que de esta forma marcarán un precedente para que otras y otros artistas alcen la voz y defiendan sus derechos: “Es un recordatorio para que los jóvenes artistas tengan el coraje de defenderse y exigir respeto. En esta industria es vital luchar por tus derechos”.

*Con información de Mariana Lebrija.

