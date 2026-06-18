En medio del duelo por la muerte de Oliver Tree, su madre, Christine Begin Nickell, compartió un emotivo mensaje para despedirlo.

Tree perdió la vida el pasado domingo 14 de junio, luego de que el helicóptero en el que viajaba chocara, en pleno vuelo, con otra aeronave. Tenía 32 años.

Ahora, a través de Facebook, Christine compartió una fotografía de su hijo cuando era más joven y la acompañó con unas palabras que rápidamente conmovieron a los seguidores del artista.

"Nuestro querido hijo Oliver, hiciste de este mundo un lugar mejor. Estamos muy orgullosos de ti. Descansa en paz", escribió.

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La publicación se convirtió en la primera reacción de la familia ante la tragedia, uno de los homenajes más personales que han surgido tras la tragedia y mostró el dolor que atraviesa la familia.

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La madre del intérprete también respondió a algunos de los mensajes de apoyo que recibió en la red social. En una de sus respuestas agradeció las muestras de cariño de quienes se han sumado a las condolencias.

"Gracias por tus dulces palabras, Pam. Significan mucho para nosotros", expresó.

Entre las víctimas también fueron identificados el creador de contenido Gaspi, Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

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