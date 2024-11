Rara la actitud de Lupita D'Alessio hace un par de días cuando fue abordada y se le preguntó cómo recordaba a Juan Gabriel a lo que la cantante respondió de tajo que no lo recordaba de ninguna manera porque simplemente no lo había tratado.

Lo curioso es que uno de los termas más exitosos de la "Leona dormida" es "Inocente pobre amiga", de la autoría del "Divo de Juárez", y más curioso aún es que D'Alessio grabó un disco completo con temas de Juanga y además quedó como gran pendiente en la carrera de ambos, un disco que grabarían a dueto a principios de los años 80 y que no se concretó porque Juan Gabriel ocupó su creatividad y atención en las letras que preparó para Rocío Dúrcal.

Guerra entre Montserrat Oliver y Eduardo Verástegui

Fotos: Armando Pereda | El Universal y Clasos



Luego de que Montserrat Oliver sugiriera que Eduardo Verástegui acudiera a consulta con un psiquiatra derivado de que llamó a Wendy Guevara "un hombre", el exactor y ahora activista arremetió contra la conductora de televisión a través de sus redes sociales con una publicación que dice: "Oye @Montserrat33, los que tienen que ir al psiquiatra son los que creen que las trans son como mariposas y que los hombres con peluca y cirugías son mujeres". Verástegui ofreció incluso pagar la terapias psiquiátricas al mayoreo: "Si tú crees eso, te pago la consulta, es más, llévate de una vez a todos". Ante eso, Montserrat prefirió ignorarlo.

Daniela Romo no quiere que la controlen

Romo será la villana de este melodrama que se estrenará el 11 de noviembre por Las Estrellas. Foto: CLASOS



Durante la presentación de su nueva telenovela “Amor Amargo”, melodrama en el que interpretará a una madre controladora, dio muestra de que es fanática de la puntualidad y de que evita perder tiempo y señaló que está dispuesta a atender al público, a sus amigos que buscan una foto, o a la prensa que le pide entrevistas, pero no que dispongan de su tiempo sin medida y sin su autorización, pues cuando ella disponga regalará fotos o recibirá abrazos de quien se los quiera dar. Lo anterior debido a que los ejecutivos de prensa de la producción apresuraban a la cantante y actriz para que continuar con las actividades que le tenían previstas.

“Vámonos rápido porque ahora uno ya no dispone de su propio tiempo, mira”, bromeó.

