El actor Enoc Leaño (Colosio: El asesinato, 2012) asegura que las nuevas generaciones, que entre otras cosas se identifican como originales en sus formas de consumo, en realidad siguen viendo los mismos contenidos de entretenimiento que consumen generaciones anteriores.

“Tan solo hay que ver lo más consumido (visto) en Netflix, ¡son puras telenovelas! Esta generación que se ha dicho muy innovadora es la que consumió tranquilamente “La casa de los famosos”, entonces uno como actor puede seguir haciendo ambas cosas, tanto buscar nuevas narrativas, como seguir con los valores de la televisión tradicional, el público lo sigue consumiendo de una u otra forma”.



Andrea Rodríguez, con trabajo un año más

A través de las redes sociales de la producción se dio a conocer que Andrea Rodríguez seguirá a la cabeza del matutino “Hoy” durante todo 2025.Con esta ratificación la productora será la primera en mucho tiempo que esté ocupando esa posición por cinco años, ya que la costumbre en la empresa es que los productores estén a cargo de la emisión sólo por dos años.

La noticia se da a conocer un día antes de que se cumpla el quinto aniversario luctuoso de Magda Rodríguez, hermana de Andrea y quien fue la productora de la revista matutina hasta el día de su muerte.

Andrea tomó el puesto de Magda y ha introducido innovaciones. Foto: Televisa.





Daniela Luján, ¿habrá visita de cigüeña?

Daniela Luján contrajo matrimonio con el actor Mario Alberto Monroy hace apenas unos días. La actriz reveló que no habrá bebé ni en corto, ni a largo plazo, simplemente no habrá, ya que quien interpretó a Luz Clarita no piensa ser madre y aclaró que dicha decisión no tiene origen en un impedimento físico, la razón es que simplemente no se siente capaz de enfrentar la crianza de otro ser humano.

Daniela enfatizó que no siente tener las herramientas suficientes para guiar a un niño y tan sólo pensarlo le da mucho miedo; además de que siente que a sus 36 años ya se le pasó el tiempo para ser mamá en condiciones óptimas además señaló que ya ha sido madre en la ficción, como en la serie “Familia de Diez” y en la telenovela “Padres por conveniencia”, así que sus fans no se quedaron con las ganas de verla luciendo una pancita de embarazo.