Lupita D'Alessio celebra sus 70 años en plenitud

Aguerrida, segura de sì misma y sin filtro para decir lo que piensa, esa es Lupita D'Alessio, quien el día de hoy cumple 70 años, teniendo una vida plena en la cual ha decidido vivir sola y lista para decir adiós a los escenarios después de 53 años de carrera.

Lupita en este momento se encuentra en su gira del adiós, la cual tituló Gracias y que la ha llevado por todo México y parte de Estados Unidos, un momento muy emotivo para ella, porque según declaró en una entrevista para EXA, es un viaje a la nostalgia cada presentación.

"Es una despedida que se siente diferente, es agónico, me da nostalgia, se me hace un nudo en la garganta, se me vienen las historias de mi camino a la música, de grandes músicos que me rodearon, de recuerdos desde Mis corazón es un gitano hasta ahorita, son 53 años de trayectoria, son cincuenta y tantos discos, y creo que es suficiente", expresó la cantante.

Fue en 1971 cuando Lupita inició su carrera artística, cuando participó en el Festival Internacional de la Canción Popular, interpretando la canción "Con amor", esto la puso en el mapa y firmó su contrato con la disquera Orfeón, una decisión que la afectaría hasta sus últimas producciones, ya que siempre tuvo problemas para que esta empresa finiquitara su relación con la cantante.

De los más de 40 discos hay un par que marcan un antes y un después en la carrera de la llamada "Leona Dormida", Sólo soy una mujer y Aquí estoy yo, con los cuales no sólo cantaba canciones de amor y desamor, también tenían una fuerte carga de feminismo que hasta el día de hoy la caracteriza. Temas como Lo siento mi amor, Inocente pobre amiga, Mudanzas, Mentiras, Ese hombre, Ni guerra ni paz, por mencionar algunos, se han convertido en verdaderos himnos para las mujeres.

Entre los talentos ocultos de la cantante, está el disco de corte infantil, Mundo de Juguete, Lupita D'Alessio Canta a los Niños (1975), el cual incluía la banda sonora de la telenovela homónima; también grabó el del musical La novicia rebelde (1976), donde ella daba voz a la protagonista.

Un amor duradero no estaba en el destino de la cantante, ha pasado por cinco matrimonios que han terminado con separación. Su primer matrimonio fue con el actor y cantante Jorge Vargas, cuando ella tenía tan sólo 17 años y él 30, por eso no contó con la aprobación de los padres de Lupita. De este matrimonio nacieron tres hijos, el primogénito murió a los pocos días de nacido, siguió Jorge y después Ernesto, quienes quedaron bajo la custodia de su padre después del divorcio

Después de esto tuvo un romance con el futbolista chileno Carlos Reinoso, de quien estuvo muy enamorada, pero después de cinco años dieron por terminada su relación, según la cantante por infidelidad del deportista. Le siguió otro futbolista, Julio César Canessa, con quien sí contrajo matrimonio, pero según declaraciones de la cantante en una entrevista con Paty Chapoy; esta unión fue un error, ya que fue por despecho y terminó lastimando a su esposo, a quien años después le pidió perdón.

En 1985 conoció al cantante argentino Sabú, quien durante los tres años que duró su matrimonio con él, manejó su carrera y la llevó a un nuevo nivel, pero por infidelidad de ambas partes su relación llegó a su fin. Un año después comenzó una relación con el músico César Gómez, con quien procreó a su último hijo César; pero debido a las adicciones de Lupita, tuvo que pasar por un nuevo divorcio cuatro años después.

Su último intento por tener una pareja estable, fue con e alemán Cristián Rossen, con quien contrajo nupcias en el 2000, pero poco tiempo después la cantante declaró en varios medios que su esposo era gay; hasta ahí llegó su historia con el amor para ella.

Entre batallas por dejar sus adicciones y problemas leves de salud, que la obligaron a cambiar de residencia y trasladarse a Cancún, donde vive actualmente y recibe a sus hijos y nietos muy seguido.

