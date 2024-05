Lupillo Rivera reacciona a la canción "300 Noches" de Belinda

El cantante de música mexicana Lupillo Rivera y la intérprete pop Belinda fueron vinculados sentimentalmente en el pasado cuando trabajaron juntos como jueces en un programa de talentos. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente su relación, las especulaciones persistieron. Sin embargo, Lupillo, hermano de la fallecida Jenni Rivera, optó por no abordar el tema públicamente y solicitó respeto para la actriz.

Más recientemente, durante su participación en el reality show "La casa de los famosos", Lupillo confesó abiertamente que sí mantuvo una relación con la ex de Christian Nodal. Este hecho ha vuelto a cobrar relevancia con su reacción ante el nuevo tema musical de la actriz en su versión de corridos tumbados. Junto a Natanael Cano, crearon la pista "300 noches", la cual aborda el tema de una persona que no puede superar a su pareja, a pesar del daño causado.

¿Pero cómo se enteró Lupillo de la canción de Belinda? Durante unas vacaciones, Rivera realizó una transmisión en vivo junto a uno de sus hijos, en la cual escucharon "300 noches". Algunos de sus seguidores piensan que la canción está dedicada a él, ya que en el videoclip oficial del tema aparece un toro en tonos rojos dando vueltas en un rodeo. Según los internautas, esto estaría relacionado con el apodo musical de Lupillo, "El toro del corrido", que luego decidió abandonar.

Captura vía Youtube.

"A ver, búscalo, búscalo", se le escucha decir al famoso a su hijo. "La neta, la neta no lo he visto", confesó, asegurando que muchas personas le han sugerido verlo. A los pocos segundos de escuchar la voz de Belinda, Lupillo sonrió y soltó una carcajada, reconociendo la excelente calidad del video. "Wow... wow, that’s good (es bueno), qué buenos videos se avienta esta morra", expresó.

Casi al final del video, Lupillo comentó que le parecía interesante y un muy buen video, y concluyó que en realidad no cree que la canción esté relacionada con él. "Debió ser nada más así un video hecho de esa manera. Le mando un saludo a Beli, felicidades, muy buen video... yo no lo había visto y la gente empezó a comentarme que si ya había visto la canción que me había hecho... naaah, les mando un saludo para todos ustedes", añadió.

Otros internautas también criticaron al famoso por parecer emocionado en algunos momentos de la transmisión. "Va a decir: 'La muchacha me la dedico'", "Ni alcanzó, Lupe, es para @Christian Nodal", "Se ve que Lupillo sí quedó dolido", fueron algunos de los comentarios.