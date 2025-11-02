El bullying es una problemática que todos los días enfrentan niños y niñas, pero para Luli Pampín, pocas veces la gente se pregunta qué sucede con quien ejerce esta forma de violencia.

“Siempre se le da visibilidad a quién lo recibe, pero ahora yo quiero hablar sobre quién lo hace y porqué pasan esos casos”, indica la cantante en entrevista.

Es por ello que la argentina creó a un Cancoro, un personaje al que ella define como ese corazón que todos llevamos dentro y que a veces se esconde detrás de una travesura porque no sabe cómo pedir ayuda.

La idea nació luego de estar en un campamento de verano. Ahí, le advirtieron de un niño que se portaba mal. Observándolo, se dio cuenta de que todo el tiempo estaba aislado.

Pensó que a ella no le gustaría que sus hijos pasaran por algo así, se acercó a él y lo incluyó en las actividades que ella hacía. Entoces asegura que todo cambió para bien.

“Me di cuenta que con solo prestarle un poco de atención y un poco de cariño ese niño dio un giro de 360 grados en su comportamiento. Era un pequeño muy amoroso y me dolió más, porque era alguien que únicamente quería un poco de amor pero no sabía expresarlo”.

A partir de esta experiencia nació el espectáculo Bienvenidos, juntos otra vez, donde el personaje de Cancoro la acompaña para explicarle a las infancias que no hay emociones malas, sino algunas que necesitan comprensión y ternura, que cuando alguien escucha con amor todo vuelve a estar bien.

En el espectáculo, que se llevará a cabo hoy en la Arena Ciudad de México habla también de sus inicios como artista infantil.

“De cómo empezó Luli siendo la muñequita de una cajita musical y cómo se fue transformado en la superheroína que hoy conocen los niños”, destaca.

“Aquí enseñamos a través de la música y el baile este mensaje tan importante, de una manera que los pequeños apenas y se dan cuenta”, añade.

La cantante asegura que también pensó en los padres de familia, pues, indica que gracias a la combinación de música contagiosa, una historia entrañable y una dinámica divertida, todos terminarán disfrutando y bailando por igual.