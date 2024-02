Luis Zelkowicz pasará del narco al romance

Luis Zelkowicz es creador de uno de los personajes más controversiales en la televisión actual, Aurelio Casillas, protagonista de la serie El señor de los cielos; pero confiesa que por salud mental en sus tiempos libres escribe algo de comedia y hasta de romance, guiones que tal vez en algún momento vean la luz.

“Lo necesito, porque 11 años pensando como un criminal no le hacen bien a nadie, he logrado cierto equilibrio para que no me afecte tanto, porque de verdad es ponerse en la piel de criminales para escribir”, declara el escritor venezolano.

Medida que es comprensible, porque el 13 de febrero se estrena la novena temporada de El señor de los cielos por Telemundo, historia que sigue siendo críticada por considerarse una apología al crimen, pero el escritor explica que lo que ha intentado hacer con la serie es una denuncia sobre el gran mal que es el narcotráfico, sin perder de vista el objetivo, que es entretener.

“Jamás he querido ofrecer la imagen de que la gente que está metida en ese negocio pueda ser feliz, dejamos claro la clase de criminales que son desde un principio; porque veníamos de ver lo que había pasado en Colombia con El patrón del mal, en la que se estaba haciendo una especie de ensalzamiento del personaje, entonces dije: ‘no, aquí deben ver que este señor es un criminal, porque yo no quiero ofrecerle a la juventud la idea de que este negocio es bueno porque logras cosas, sino que es una actividad en la cual entras pero ya no sales”.

Zelkowicz considera que la gente se ha enganchado con esta historia por nueve temporadas porque de alguna forma se siente informada, razón por la que siempre se esmera junto a su equipo para lograr una investigación profunda de los hechos en los que se van a basar para su ficción y que con ello, el espectador identifique los sucesos reales.

“También queremos mostrar que son seres humanos con dolores. Les decía a mis escritores que tenemos que tener como premisa el siguiente lema: ‘los narcos también lloran, son gente’. Y yo los quiero ver llorar, por eso profundizamos en las distintas relaciones de los personajes. Hay una familia, padres, hijos, muerte, mucho dolor por vía de la violencia”, explica.

Para Zelkowicz, no es un capricho el que las series de narcos se sigan generando, porque al fin de cuentas el tema es parte de la historia, existe y está sucediendo frente a las narices de las personas.

“Hay leyenda alrededor del narco y como toda leyenda tiene algo de real, nosotros nos inspiramos en la vida de Amado Carrillo Fuentes, pero no hicimos una historia apegada a la realidad de él, por eso no se llama así, sino Aurelio”.