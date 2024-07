Luis Miguel y Michelle Salas más unidos que nunca tras versiones de una supuesta hija no reconocida

No hay fan más grande de un padre que sus propios hijos, y esto lo ha demostrado Michelles Salas pues durante la gira de Luis Miguel, ha viajado por todo el mundo con tal de estar en primera fila para verlo y, ahora que el cantante se presentó en Madrid, no fue la excepción.

Este fin de semana, el llamado sol de México logró abarrotar, durante dos noches seguidas, el estadio Santiago Bernábeu y, además de los más de 50 mil asistentes que se dieron cita en el lugar, el cantante estuvo acompañado por su familia: Michelle y su esposo Danilo, Alejandro Basteri y su hijo, y su inseparable novia, Paloma Cuevas.

A través de sus redes sociales y desde la primera fila, la nieta de Silvia Pinal compartió varios detalles de la presentación número 136 de su famoso padre, incluyendo la reacción del público que no dejó de corear cada una de las canciones a una sola voz, detalle al que la modelo solo pudo reaccionar con un: "¡Wow!".





El cantante conquistó el Santiago Bernabéu. Foto: Instagram





Si bien ya se ha convertido en una costumbre ver a la hija mayor de Micky en sus conciertos, verla en dos noches seguidas sólo demuestra que la relación entre ellos es más cercana que nunca, esto a pesar de la distancia que mantuvieron por varios años y los recientes rumores de que el intérprete de "La incondicional" tenía una cuarta hija, a la cual, supuestamente, no ha querido reconocer.

Y es que, estos últimos días Luismi fue emparentado con una joven venezolana de nombre Milagros Pabón, a quien, según la influencer Chamonic, habría concebido hace 25 años, mientras sostuvo una relación formal con mujer de la que no se ha rebelado su nombre.





Michelle compartió detalles del concierto número 136 de su famoso padre. Foto: Instagram.





Esta información ya habría sido desmentida por la propia Milagros; sin embargo el supuesto parecido entre ambos ha hecho que algunos usuarios duden en si podría o no ser real.

Mientras la vida privada de Luis Miguel sigue siendo un misterio, lo que sí ha quedado claro es que la primogénita del mexicano se ha declarado su fan número uno, pues solo basta ver las imágenes y videos que circulan en las redes sociales para comprobar que no importa cuántas veces vea a su padre en acción, siempre responde con la misma emoción.

Así fueron los conciertos de Luis Miguel en Madrid

La prensa madrileña ha asegurado que durante dos noches consecutivas "El Sol" se apoderó de la ciudad, pues pocos son los artistas que han logrado llenar la casa de emblemático Real Madrid de la manera en que éste lo hizo.

Tal y como ha sucedido en otras de sus presentaciones incluyendo las que ofreció el año pasado en México, y de acuerdo con clips que ya circulan en Internet, Micky inició su espectáculo con una breve remembranza de sus 40 años de trayectoria, para después dar paso a clásicos como "Amor, amor, amor", "Palabra de honor", "Suave", "Culpable o no", "Será que no me amas", entre otros.

Aunque muchos fans han calificado estas presentaciones como el regreso triunfal de Luismi y hasta lo halagaron, también hubo quienes criticaron duramente los cambios en los tonos de las canciones, que la potencia de su voz no es la misma y hasta la poca interacción que tiene con el público.

"He perdido totalmente su voz, pero nadie puede negar que es una leyenda", "El público de las gradas coreba constantemente: "no se oye". Y ni una buenas noches ni nada", "Salió y ni saludó", son algunos comentarios que se pueden leer.









