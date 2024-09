Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de la actriz Silvia Pinal estaba muy feliz en agosto de 2020, él y su entonces pareja Mayela Laguna hicieron la presentación oficial en televisión de su hijo Apolo, el nieto de Silvia Pinal y quien se convertiría en la alegría de la casa, tanto para la diva como para Alejandra Guzmán.

En aquella entrevista, el hijo de Enrique Guzmán contó cómo fue que se enteró que iba a convertirse en padre por tercera vez, pues ya es papá de dos hijas; tras vivir una temporada con Mayela en Tulum y estar juntos durante un tiempo, terminaron y regresaron, fue entonces cuando Laguna le anunció que estaba embarazada.

La pareja tuvo varias altas y bajas, se separaron y se reconciliaron en varias ocasiones, pero lo que vino a fracturar la relación de manera definitiva ocurrió en 2022, cuando se filtraron unos audios en los que Mayela decía que extorsionaría a la familia Guzmán Pinal.

Fue entonces cuando Luis Enrique y Mayela se dieron un tiempo, pero el menor se quedó en la casa de Silvia Pinal y Luis Enrique, por lo que su mamá aseguró en un programa que no la dejaban verlo; entre dimes y diretes, la pareja, que había iniciado su tóxica historia de amor años atrás, puso punto final a su relación, enfocándose solamente en la crianza del menor.

Sin embargo, en junio de 2023, a través de un comunicado, el hijo de Silvia Pinal comunicó que de acuerdo a una prueba de ADN que realizó, Apolo no era su hijo biológico, lo que desató una guerra entre él y Mayela Laguna, quien lo demandó por desconocimiento de paternidad.

¿Cómo se enteró Luis Enrique Guzmán que Apolo no era su hijo?

Luis Enrique Guzmán sobrelleva la tristeza que ocasionó la noticia que confirmó que el menor de edad de cinco años llamado Apolo, y a quien crió como si fuera su hijo, en realidad no lo es, de acuerdo a una nueva prueba de ADN que se realizó bajo la supervisión de la ley.

Aunque el resultado en realidad no sorprendió a Luis Enrique ni a sus hermanas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, pues todos desde hace tiempo, lo sabían, así lo contó el hermano de la rockera Guzmán, quien compartió que fue a través de una pelea por dinero, que un enojo de Mayela reveló la verdad.

"Yo decidó hacerle la prueba al niño cuando ella me aseguró que no era mío, en una llamada precisamente estábamos discutiendo de dinero, me dijo has lo que quieras, paga lo que quieras, al cabo el niño no es ni tuyo, y dije 'ah caray', entonces mejor le hago una prueba; cuando te lo dice la mamá, ella es la única que sabe quién es el papá, y ahora dice que ni siquiera se acuerda", recordó en una charla para el canal de YouTube de Alan Saldaña.

Luis Enrique Guzmán aseguró que antes y ahora sigue pagando manutención puntualmente, y está a la espera de una segunda audiencia para que se defina qué va a pasar con el apellido del menor.

Luis Enrique está tranquilo que su hijo esté bien cuidado aunque sea en otra ciudad, pues en la capital Mayela y el niño estaban recibiendo ataques; se siente agradecido que la vida le haya dado la oportunidad de conocer a Apolo y de vivir con él durante tres años, tiempo que disfrutaron al máximo.

Lee también: Gustavo Adolfo Infante reconoce que abogado de Mayela Laguna era su conocido: "del reventón"

Silvia Pinal, quien adoraba al niño, no está enterada de la situación, y tal vez nunca se lo digan; Luis Enrique reflexiona que se debe aprender de los errores, y confiesa que desde el principio lo que guió a Mayela fue el interés económico.

"Obviamente que interesadamente se me acercó, eso es obvio, y que ya estando embarazada me fue a buscar para decirme que yo la había embarazado", dijo.

EL hijo de Silvia Pinal reiteró que Apolo pondrá contar siempre con él, pues aunque no es su papá biológico, el cariño que siente por él no desaparecerá; en su cuenta de Instagram aún tiene varias publicaciones de sus momentos felices con Apolo.

Mientras que Mayela Laguna borró sus publicaciones en Instagram y aún mantiene abierto su recién creado canal de YouTube.

Lee también: Sylvia Pasquel exige disculpa pública a su familia tras confirmarse que Luis Enrique Guzmán no es papá de Apolo

rad