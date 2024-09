Mayela Laguna reapareció públicamente tras confirmarse que su hijo Apolo no es hijo biológico de su expareja Luis Enrique Guzmán, el hijo menor de la diva Silvia Pinal, según una prueba de ADN que se practicó hace un par de semanas.

Mayela, quien estuvo viviendo varios años con Luis Enrique y convivió con toda la familia de Silvia Pinal, desea alejarse por completo de todos los integrantes de esta dinastía, y de inicio lo hará al irse a vivir a otra ciudad, algo que ya tenía planeado.

Laguna tuvo varios problemas con la familia Guzmán Pinal, incluidos audios de conversaciones privadas en los que reveló un robo a la actriz Silvia Pinal, éste orquestado supuestamente por su entonces pareja Luis Enrique.

Tras darse definitivamente la separación con el Luis Enrique, el menor Apolo siguió conviviendo con la familia de su supuesto padre, sin embargo, una primera prueba de ADN que el hijo de Silvia Pinal le practicó a escondidas, reveló que el pequeño de cinco años no era su hijo biológico, esto se dio a conocer a través de un comunicado en junio de 2023, lo que desató una guerra entre él y Matela Laguna, quien lo demandó por desconocimiento de paternidad.

Luis Enrique Guzmán con sus dos hijas y con Apolo en sus brazos.

Mayela Laguna dice que sólo quería limpiar su nombre

A pesar de que tras los resultados de la prueba de ADN a Apolo, Mayela Laguna, su madre, quedara como "la mentirosa" de la historia, ella asegura que sólo quería limpiar su nombre y que a pesar de que se encuentra triste por la situación, está contenta de estar con su hijo.

"Estoy bien, gracias a Dios estoy con mi hijo, estoy tranquila", dijo en entrevista para su canal de YouTube a Ernesto Buitrón, donde aseguró que no estaba triste por los resultados de la prueba, sino por lo que se estaba diciendo al respecto.

"Triste, me siento muy triste, ha sido muy difícil, no por el resultado, no por nada, sino porque la gente está haciendo leña del árbol caído, eso está horrible, pero estoy muy bien, estoy con mi hijo y estoy feliz", expresó.

Sin querer entrar en detalles sobre lo que la familia Guzmán Pinal ha opinado sobre los resultados de la prueba de ADN, Mayela dijo que prefería no hablar porque sigue el proceso legal, aunque sí admitió que las respuestas de la familia no le sorprenden.

"Mi prioridad es estar con mi hijo, quiero una vida común y corriente" , expresó, y añadió que lo que siempre ha querido es deshacer la conexión con esa familia y limpiar su nombre.

"Yo nada más quería limpiar mi nombre y al contrario, pero ya es lo único, estoy muy bien, estoy muy bien con mi hijo", finalizó.

