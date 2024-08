Entre lágrimas, Mayela Laguna sale de la prueba de ADN, realizada a su hijo y a Luis Enrique Guzmán Pinal

Mayela Laguna fue captada abandonado las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), pues esta tarde se realizó la prueba de ADN que demostrará si Luis Enrique Guzmán Pinal es el padre biológico de Apolo. Sin embargo, se mostró inconforme ante la forma en que se ejecutó el proceso, pues aseguró que no se respetó lo que las autoridades habían estipulado previamente.

A pesar de que Laguna intentó que su paso por el INCIFO pasara desapercibido, negándose a informar a la prensa la fecha y hora en que se llevaría a cabo la prueba molecular, postergada en más de una ocasión, los medios de comunicación se dieron cita fuera de las instalaciones del instituto.

Esto generó la molestia de Mayela, pues ya había perdido a las y los miembros de la prensa que no acudieran al lugar, debido a que iría acompañada de Apolo y no quería que su hijo presenciara los cuestionamientos relacionados con la paternidad de Luis Enrique.

"Yo les pedí con todo respeto que no pasara esto, por favor, ¿me pueden dejar pasar?", expresó, visiblemente molesta.

Mientras salía de las instalaciones del INCIFO, la afectación en su semblante fue obvia, pues se encontraba llorando, esto debido a que aseguró que la prueba se llevará a cabo entre hoy y mañana, y no sólo un día como creyó en un principio.

"Sí se llevó la prueba, sí se hizo la prueba; no estoy conforme porque la prueba debió llevarse en un día con dos peritos no en dos días, no quería que fuera en dos días, no me gusta que sea en otro días, nada más, no es justo para mí, nunca se ha respetado (el proceso)", señaló.

El cambio en el proceso para llevar a acabo la prueba de ADN, explicó Porfirio Rodríguez, el abogado de Laguna, se debió a la agenda del INCIFO.

Laguna se negó a entrar en detalles de cómo fue el reencuentro entre Apolo y su padre, quien el año pasado afirmó que el menor no era su hijo biológico, motivo por el que buscaría disolución del vínculo paterno filial.

"No puedo hablar de eso, no voy a hablar de eso, no voy a hablar a nada, yo se los pedí a todos, sabía que esto se iba a filtrar y no fue por mí", ahondó.

Mayela negó que haya sido Adis Tuñón, gran amiga suya y conductora de Imagen de Televisión, quien filtró la información de cuando se llevaría a cabo la prueba.

Los medios de comunicación dejaron de insistir, después de que Apolo rompiera en llanto, tras pedir veces consecutivas que les permitieran pasar.

