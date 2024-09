Tras darse a conocer que Luis Enrique Guzmán no es padre biológico de Apolo, Gustavo Adolfo Infante aclara que no ha tenido ningún tipo de comunicación con Mayela Laguna, madre del menor, con quien se le vinculó sentimentalmente hace unas semanas. Sin embargo, reconoció que sí conocía al abogado de Laguna, el licenciado Porfirio Ramírez, de fiestas y eventos sociales en los que llegaron a coincidir en el pasado, aunque él no fue quien se lo presentó a su representada.

A pocos días de que se diera a conocer la prueba negativa de ADN, Infante describe a Laguna como una "artista del engaño", pues asegura que no sólo él, sino la mayoría de medios de comunicación que la entrevistaron, creyeron en su versión de los hechos.

"Mayela fue una artista del engaño, a mí me engañó, engañó a todos los medios, fue una mentira de esta mujer y yo creí en ella", reconoció.

El periodista confió a medios que, cuando invitó a Mayela a su programa "El minuto que cambió mi destino", se acercó para preguntarle si existía la posibilidad de que Guzmán Pinal no fuera padre de Apolo, posibilidad que ella descartó por completo.

"Conmigo se sentó en mi programa y así, a los ojos, se lo dije: ´-¿Luis Enrique es el papá?´, (contestaba): ´Sí´; ´-¿No hay dudas?´ (y respondía) ´No´, ´¿No te acostaste con otro?´ (dijo) ´No´, ella tenía total y absoluta certeza y seguridad, es una señora que ha venido mintiendo", expresó.

En lo concerniente a las versiones que sugerían que sostuvo una relación extramarital con Laguna, negó que haya sido él quien la contactó con el licenciado Porfirio Ramírez para que la representara legalmente, aunque reconoció que sí conoce al abogado.

"¿Yo?, ¿yo cómo le voy a ofrecer al licenciado Porfirio, si mi abogado se llama Alfonso Beceiro?, yo no sé quién le haya ofrecido a Porfirio".

Aclaró que al licenciado Ramírez lo conoció en el ámbito social y no profesional, pues llegaron a coincidir en varias fiestas.

"Yo nunca he trabajado con Porfirio, no lo conozco como abogado, lo conozco de las fiestas y del reventón, yo no le pude haber ofrecido nada", destacó.

Aseguró que, pese a los rumores desatados, él no se siente afectado, debido a que se trató de una polémica absurda sin ningún fundamento válido.

"Lo tomó como una tontería, no puede haber algo que no existió nunca, tengo tanto trabajo que no pongo atención en esas cosas", precisó.

Además, aclaró que ha sido una sola vez que ha visto Apolo, cuando recién nació y Luis Enrique y Alejandra Guzmán visitaron el estudio de "De primera mano".

Pese al escándalo, Gustavo Adolfo envió sus mayores deseos al menor: "Ojalá al chavito le vaya bien".

Finalmente negó tener algún tipo de comunicación con Mayela, pues confesó que desconoce su paradero y no cuenta con su número telefónico.

