“Que se enteren de una vez” canta Luis Ángel “El Flaco” en el tema de la nueva telenovela de Lucero Suárez para TelevisaUnivision, "Monteverde", un melodrama con un sinfín de momentos cómicos. Se trata de un corrido sierreño con tintes de pop, tema de la autoría de Jordi Bachbush y Luis Ángel Franco Rivera, donde se alejaron de las temáticas recurrentes del regional mexicano.

La pieza está basada en la trama de la historia y en el perfil de los personajes interpretados por África Zavala y Gabriel Soto, protagonistas del melodrama, una mujer que huye de la policía y se hace pasar como monja y un hombre con serios problemas con las mujeres tras el abandono de su esposa.

Durante la proyección del primer capítulo de la telenovela en un inmueble al Sur de la CDMX, donde estuvo presente todo el elenco y la productora, El Flaco compartió las expectativas que tiene del sencillo y de formar parte de los compositores de telenovelas.

“Para mí es una gran responsabilidad porque la música de las telenovelas se queda y hacen su parte, sé que las telenovelas se ven en muchos lugares no solo en México, para mí es muy importante ser parte de esto, te sales de tu área de confort porque te sale de lo que has grabado durante mucho tiempo pero tome la oportunidad con mucho gusto”, aseguró el cantautor.

Por otro lado, Luis Ángel “El Flaco” compartió su sentir al respecto de la prohibición que el regional mexicano, en especial los corridos tumbados, han experimentado principalmente por la lírica que hace apología a la narcocultura y a la violencia.

“En cuestiones políticas y ese rollo tal cual trato de no meterme mucho, el gobierno decidió hacer este tipo de cosas, decidió hablarles a los cantantes de corrido tumbados y de bélicos y por una parte los cantantes están entendiendo el mensaje que hay que hacer música con otra letra, tratar de no meter en las canciones ciertos personajes, ciertas situaciones específicas, como las que hablan de drogas o donde se denigra a la mujer”, dijo.

“Los muchachos están haciendo cosas interesantes, se están renovando y van a salir adelante, van a seguir haciendo música, tienen mucho talento en cuestión de composición, de música y de voz, yo como colega espero que esta transición sea de la mejor manera”, agregó.

Finalmente "El Flaco" aseguro ser neutral en el aspecto de la cancelación de visas para trabajar en Estado Unidos de algunas agrupaciones, aunque desde el lado artístico aseguró “que es gente que anda buscando un sueño, están contando una historia, están contando lo que sucede en México, a la gente le gustó esa parte y están haciendo música diferente, música con otras letras”.

“Es bien complicado en cuestiones políticas de los dos países pero a todos nos afecta de una u otra manera, a mí en este momento es de forma indirecta porque tengo visa y puedo trabajar en Estados Unidos, las siguientes semanas voy para allá cerramos el mes en Chicago, son cosas que hasta nosotros no podemos controlar, si mañana o pasado me llega un escrito que ya no puedo ir, solo puedo acatar las órdenes, ni enojarme”

