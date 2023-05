Lucero Mijares cambia de look y el resultado hace que le lluevan piropos

Lucero Mijares, hija de los cantante Manuel Mijares y Lucero, está viviendo una época muy especial en su vida luego de que, hace tan solo unas semanas. se anunciara su debut artístico en la obra “El mago. The Wiz”. Sin emabrgo, esta no es la primera vez que la joven de 18 años está arriba del escenario, ya que suele acompañar a sus famosos padres durante sus conciertos como corista, y debido a estas actividades se ha hecho un cambio de look que llamó la atención en redes sociales.

Si bien es cierto que Lucero ha crecido ante las cámaras, en los últimos años ha llamado la atención del público, sobretodo, después de que demostrara que heredó el talento para el canto tanto de su padre, como de su madre. Ahora, también ha demostrado que la belleza es otro don que también posee, esto gracias a una fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram y con la que ha desatado una ola de piropos.

lucero fue parte de una conferencia de prensa para presentar el proyecto que protagonizará a partir del 30 de junio y para esa ocasión tan especial, decidió hacer algunos pequeños cambios en su imagen. Un sello característico de la adolescente es su cabello rizado, que en esta ocasión lució mucho más definido, además de que utilizó un maquillaje bastante discreto y en tonos rosados que hizo destacar sus facciones.

En los comentarios, algunos de sus seguidores aplaudieron el cambio, incluso, hubo quienes aseguraron que lucía idéntica a la intérprete de "Electricidad": “¡Que linda! ¡Sus chinos qué hermosos!”, escribió el tenor Luis Adrián y “Divina”, comentó Mariazel, mientras que Mia Rubín puso unos emojis de corazón.

Ese mismo look ha presumido durante algunos de los conciertos de sus papás en la gira "Hasta que se nos hizo", donde incluso interpreta unas canciones en inglés en solitario. Para esas ocasiones suele recurrir a los brillos, tanto en los aretes como en la camisa, pues su mamá suele aparecer con deslumbrantes vestidos, al igual que su papá de gala, la temática del tour es recordar las carreras de ambos cantantes y abrirle paso al talento de su pequeña Lucero.

