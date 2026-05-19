Para Lourdes Munguía la comida es mucho más que un placer de que por supuesto no se sustrae, pues aunque cuida celosamente su silueta, sabe que la vida se disfruta y también tiene sabor.

Detrás de cada platillo, dice la actriz, existen recuerdos, personas y momentos que son parte de esa memoria emocional que todos tenemos y que nos ayuda a entender la vida.

“El mole negro me recuerda mucho a mi abuelita, a mi mamá, el olor en la cocina desde temprano haciéndolo, con una plática, una convivencia en familia que es linda”, relata.

La actriz observa la vida como una mezcla de ingredientes en la que también tienen espacio, a manera de condimento, las emociones más complejas. Entre ellas el sufrimiento, sentimiento que asegura ha aprendido a mirar desde otra perspectiva con el paso de los años.

“Todas las cosas y sufrimientos nos han formado carácter y somos lo que somos por eso. Yo no conozco a una persona que no haya sufrido. Cuando yo sufro volteo a la izquierda y a la derecha y digo: ‘Perdón Dios por darle mal uso a tu energía’”, explica.

A sus 65 años, Munguía asegura que hoy mira a otras mujeres desde la empatía y la compasión, pensando en las historias que cada una carga detrás de la rutina diaria.

“Veo a una mesera y digo: ‘¿Cómo me quejo si le deben doler los pies todo el día de estar parada? ¿De qué me quejo yo?’”, reflexiona.

Lo aprendido de otras mujeres, la resiliencia y el temple, son los ingredientes que incluye en Lupita, monólogo de Francisco Oyanguren, que sigue la historia de una cocinera, madre soltera que lucha por sacar adelante a sus hijos, al mismo tiempo que trata de mantenerlos alejados del crimen organizado y las drogas.

“Es un monólogo que me encantó porque es la historia de una cocinera que quiere entrar a un concurso de chefs, tiene que ganarse a los jueces y empieza a cocinar mole poblano”.

Para Lourdes, Lupita es la representación de muchas mujeres en nuestro país que diariamente, en todo momento, buscan oportunidades para mejorar su entorno y el de los suyos.

“Hace su mole y platica su historia, aunque no sabe expresarse muy bien con los chefs. Tiene tres hijos que sueña con que salgan adelante”, añade.

Lupita se presenta en el Teatro Broadway del Centro Teatral Manolo Fábregas.

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