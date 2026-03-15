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El actor vio vida a un verdadero pianista polaco y sobreviviente del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial; su actuación fue elogiada por críticos como Roger Ebert y, como se esperaba, fue su nombre el pronunciado cuando Halle Berry, encargada de entregarle el galardón, lo llamó al estrado de los premios, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Anonadado, Adrien -que en esa época tenía 29 años- subió al escenario y, aunque te pronunciar una palabra, se acercó a la actriz y le dio un beso prolongado en los labios, el cual, como Berry aclaró en una entrevista en 2017, con Andy Cohen, no había sido premeditado.

"No estaba planeado, no había nada al respecto".

En su momento, la actriz no tomó a mal el actuar de Brody y, con el pasó de los años, el actor reconoció que se sentía agradecido de pertenecer a una época mucho más consciente, de cuando sucedieron los hechos, aseverando que nunca trató de irrespetar a su compañera.

"Nada de lo que hago, he hecho o hubiera hecho jamás se hace con la intención de hacer sentir mal a alguien".

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En la edición del 2025 de los Oscar, además, Halle se encontró con el actor y su novia, Georgina Chapman, durante la alfombra roja, momento en que, luego de pedirle permiso a la pareja de Brody, lo tomó en brazos para recrear y "vengar" el beso que le había dado por sorpresa, dos décadas antes.

"Llevó 21 años esperando poder pescarlo en la alfombra roja y darle un beso", dijo mientras reía, junto a Brody y Chapman, la cual no mostró ninguna molestia por el gesto de la actriz, en cambio, aseveró que a nadie se le podía negar un beso de Halle Berry.

Esa noche, además, Adrien se llevó su segundo premio Oscar, en la categoría de Mejor actor, por su papel en "The brutalist".

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