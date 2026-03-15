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Esta noche se conocerá, finalmente, cuál de las cintas nominadas a , por la, se llevara el ; si bien, son 10 los títulos, considerados en esa categoría, en realidad, son sólo dos de ellas las que se disputarían el título, se trata de "Sinners" ("Pecadores") y "One battle after another" ("Una batalla tras otra").

Horas antes de la gala, se respira cierto desconcierto; es un hecho que la película de Paul Thomas Anderson ("One blattle after another") se ha llevado una mayor cantidad de premios, al ser elogiada como una de las mejores producciones cinematográficas del año pasado.

Hasta el momento, cuenta con un Critics Choice, un Golden Globe, un BAFTA, un ACE Eddie, un DGA, un WGA y un SAG.

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Y, aunque el título de la epopeya de acción política -como ha sido descrita por "Variety"- ha sonado más veces, en diferentes premiaciones, expertos en cine aseguran que el hecho de que "Sinners" recibiera el reconocimiento de los ACE Eddie Awards, los SAG y los WAG, "la mezcla ganadora" de galardones, la podrían convertir en la posible ganadora.

Cabe destacar que ambas fueron produccidas por Warner Bros., así que, cualquiera que saliera ganadora, se convertiría en un triunfo para el estudio de cine y entretenimiento estadounidense que, en la actualidad, se enfrenta a una deuda millonaria.

Las predicciones de "Variety", revista especializada en cine, apuntan a que la película de Ryan Coogler sería la ganadora y, hasta ofrece una lista, en orden de posibilidades -de la mayor a la menor-, de las cintas que podrían darle batalla.

Este es el orden:

  1. "Sinners"
  2. "One battle after another"
  3. "Hamnet"
  4. "Sentimental Value"
  5. Frankenstein
  6. "Marty Supreme"
  7. "O agente secreto"
  8. "Train dreams"
  9. "Bugonia"
  10. "F1"
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