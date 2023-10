En la vida amorosa de Matthew Perry, los mismos escritores de la serie “Friends” le ayudaron a conquistar a Julia Roberts. Resulta que el actor no sabía cómo acercarse a la estrella de “Mujer bonita” y entonces pidió a quienes escribían los diálogos y situaciones de los episodios lo asesoraran sobre qué hacer. Roberts le habría preguntado tras un largo intercambio de fax porque habría de salir con él y ahí entró la magia de los especialistas en las palabras.

“No sé si Julia se enamoró de Matthew a primera vista, pero salieron muy rápido. Y yo me sentí como Cyrano de Bergerac”, recordó en su momento Jeff Astrof, uno de los guionistas “celestinos”.

El propio actor contaría "The Times of London" que incluso hubo presentación familiar en Nuevo México. Cuando la actriz tuvo una aparición en “Friends” ya eran pareja.

Perry y Roberts salieron durante únicamente dos meses, pues el actor decidió dar por terminada la relación según su libro de memorias “Friends, lovers and the big terrible thing”, publicado el año pasado.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba constantemente seguro de que iba a romper conmigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba roto, destrozado, no era digno de amor", contó.

OTRO AMORES

En algunas entrevistas Perry confesó haberse sentido atraído por sus compañeras de reparto Courteney Cox y Jennifer Aniston, con quienes nunca logró algo. De Aniston dijo que había sentido lo que creyó una respuesta positiva, pero cuando decidió dar el primer paso se dio cuenta de su error.

“Sentía hielo del otro lado del auricular”, contó.

Lizzy Caplan, Neve Campbell y Molly Hurwitz fueron algunos de sus amores. Con la última se comprometió en 2020, pero días después del regreso de “Friends”, la relación acabó.

Matthew Perry en su personaje de Chandler en la serie "Friends". Foto: Tomada de redes sociales