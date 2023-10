Esta tarde la agencia especializada en la difusión de noticias acerca de celebridades TMZ reportó sobre la muerte de Matthew Perry, actor mayormente reconocido por su papel de Chandler Bing en la serie de los 90´s "Friends", donde compartió créditos con otros populares actores como Jennifer Aniston, David Schwimmer y Courteney Cox.

El deceso de Perry se reportó en Los Ángeles, California, ante un aparente ahogamiento en un jacuzzi, hecho que ya lo ha colocado en las tendencias de redes sociales como X, antes Twitter, donde miles de fanáticos de su obra ya han colocado los gifs e imágenes más icónicas de las apariciones del actor en pantalla.

Foto: Tomada de Instagram mattyperry4

Matthew Perry fue actor, escritor, coescritor y productor ejecutivo

Matthew Perry nació un 19 de agosto de 1969 en Williamstown (Massachusetts, Estados Unidos), por lo que era el actor más joven del reparto principal de 'Friends'.

Su madre, Marie Morrison es una periodista canadiense que fungió como secretaria de prensa del ex primer ministro Pierre Trudeau, y su padre, John Bennett Perry es un actor y exmodelo estadounidense.

Mathew fue un actor y escritor estadounidense-canadiense, quien también fungió labores en Hollywood como cocreador, coescritor, productor ejecutivo y protagonista de diferentes sitcoms, como "Mr. Sunshine", "Go On" y "The Odd Couple".

La carrera actoral del famoso comenzó en 1979, y se mantuvo activa hasta 2017, siendo el filme titulado "17 otra vez" su última aparición en pantalla.

Entre las nominaciones más importantes recibidas por Perry se encuentra aquella que recibió en 2002 por primera vez a los Premios Emmy, a la categoría de Mejor Actor por su papel en la serie ce comedia "Friends". Posteriormente, recibió otras dos nominaciones a ese mismo galardón por dar seguimiento a su interpretación de Chandler, personaje que incluso cuenta con figuras de colección Funko Pop.

Igualmente destaca en su trayectoria su nominación a un Globo de oro en 2007, en la categoría a Mejor actor de miniserie o telefilme por su trabajo en The Ron Clark Story.

Por el momento, aún no se reportan condolencias por su perdida por parte del elenco de la serie que marcó su trayectoria y lanzó a la fama y reconocimiento mundial.

Matthew Perry y los problemas con las drogas antes de Friends

Cuando Perry empezó a rodar “Friends”, con 24 años, ya era alcohólico. “Podía manejarlo, más o menos. Pero a los 34 años, ya estaba metido en un montón de problemas”, aseguró en el libro “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, que salió a la luz en 2022.

El actor contó que durante esa década sus compañeros de reparto fueron comprensivos y tuvieron paciencia con él. “Fueron como pingüinos. Cuando un pingüino está enfermo, los otros pingüinos lo rodean y le ayudan a enderezarse, caminan a su alrededor hasta que puede caminar por sí mismo. Eso es lo que hizo el reparto de ‘Friends’ por mí”.

Su peor momento llegó en una de las últimas temporadas cuando el actor tomaba 55 pastillas de Vicodin al día y llegó a pesar 58 kilos. “No sabía cómo parar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor”, relató.

En una entrevista con la revista People, Perry aseguró que quería compartir su experiencia cuando se sintiera a salvo de no volver a caer “en el lado oscuro” y cuenta que cuando sobrevivió de milagro, los médicos le dijeron al ingresar en el hospital que sus posibilidades de sobrevivir eran de un 2 %.

