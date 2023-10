Matthew Perry, mundialmente conocido por su inolvidable papel como Chandler Bing en la icónica serie "Friends", falleció hoy, 28 de octubre, a la edad de 54 años, según lo ha reportado el medio "TMZ".

Actualización:

El portal informó que Perry falleció después de su rutina de ejercicios matutinos. Al parecer, participó en una partida de pickleball durante 2 horas y luego envió a su asistente a realizar una tarea. Posteriormente, alrededor de 2 horas más tarde, el asistente regresó y encontró a Matthew sin respuesta, por lo que inmediatamente llamó al 911.

Su cuerpo fue descubierto en su residencia de Los Ángeles. Previamente, las autoridades habían mencionado la posibilidad de un paro cardíaco y que se había ahogado en su jacuzzi, pero aún no se cuenta con información precisa acerca de las circunstancias exactas de su fallecimiento.

Vale la pena destacar que se ha confirmado la ausencia de sustancias ilegales en el lugar, a pesar del largo historial de adicciones que Perry enfrentó y que lo llevó a buscar ayuda en programas de rehabilitación en el pasado.

"Los Ángeles Times" agregó que las autoridades acudieron a su domicilio alrededor de las 16:00 hora local (23:00 GMT), donde lo encontraron inconsciente, según . El periódico añadió que no se han identificado señales de actividad delictiva en el lugar.

El elenco del exitoso programa de televisión estadounidense "Friends" de izquierda a derecha: Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courtney Cox posan para los fotógrafos cuando llegan a la 53ª edición anual de los Golden Globe Awards el 21 de enero de 1996 en Beverly Hills. Foto: MIKE NELSON / AFP.

Perry nació en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos, y es hijo de la destacada periodista canadiense Suzanne Perry y el actor John Bennett Perry. Sin embargo, sus padres se separaron antes de su primer cumpleaños.

Inicios en el mundo del entretenimiento

En la década de los 80, durante sus años de formación en el Glebe Collegiate Institute en Ottawa, Matthew dio sus primeros pasos en las tablas, participando en producciones teatrales como "El milagro de Ana Sullivan" y "The Sound of Music". Fue en esa etapa que el director Tim Hillman lo seleccionó para el papel de John Merrick, compartiendo escenario con Vanessa Smith y la futura estrella de "Los miserables", Lisa Capps. Estos primeros pasos le abrieron las puertas de la industria del entretenimiento a la temprana edad de 18 años.

El actor Matthew Perry. Foto: EFE/ Armando Arorizo.

Tras realizar algunas apariciones en televisión a finales de la década, el famoso tenía la intención de inscribirse en la Universidad del Sur de California. Pero, su destino tomó un giro inesperado cuando se le presentó la oportunidad de interpretar el papel principal de Chazz Russell en la serie "Second Chance", marcando así su debut en el mundo de la actuación.

Matthew Perry en "Friends"

El proyecto inicial de Perry, titulado "LAX 2194", experimentó demoras, lo que lo llevó a buscar un papel de respaldo en el piloto de "Six of One", que más tarde evolucionaría para convertirse en "Friends". Matthew finalmente consiguió el icónico papel de Chandler Bing, creado por Marta Kauffman y David Crane. La serie se estrenó el 22 de septiembre de 1994 en la cadena NBC y concluyó el 6 de mayo de 2004.

Durante su tiempo en "Friends", Perry compartió el estrellato con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, alcanzando fama mundial y llegando a recibir un millón de dólares por episodio en las dos últimas temporadas.

Cinco de los seis miembros del elenco del programa 'Friends' llegan al especial del 75 aniversario de NBC en el Rockefeller Center de Nueva York, el 5 de mayo de 2002. Foto: DOUG KANTER / AFP.

Matthew y sus desafíos en la salud A pesar de haber enfrentado la lucha contra el consumo de sustancias a lo largo de su vida, Matthew Perry también se vio afectado por problemas de salud que lo llevaron a hospitalizarse en ocasiones.

Entre estos problemas de salud, sufrió una grave perforación gastrointestinal que requirió una cirugía de emergencia de la que salió victorioso.

Perry nunca contrajo matrimonio, aunque se le vinculó sentimentalmente con Lizzy Caplan. Además, mantuvo un breve compromiso con Molly Hurwitz.

Foto: Tomada de Instagram mattyperry4

*Con información de LA NACIÓN y AFP.