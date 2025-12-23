Después de siete temporadas "LOL: Last One Laughing México" entra a una nueva etapa. La octava temporada no solo regresa con el encierro clásico, antes, abrirá la puerta a una búsqueda nacional de nuevas voces de la comedia.

El gran giro de "LOL 8" es "LOL Buscando Talento", un reality previo que funcionará como filtro para descubrir comediantes emergentes. En lugar de llegar directo al encierro, los aspirantes deberán demostrar que saben provocar risas, sin depender de la risa ajena. El premio es un lugar en la octava temporada de LOL México, compitiendo frente a figuras ya consagradas.

Para encontrar a esas nuevas promesas, la producción reunió a un panel con experiencia probada en el humor televisivo. Eugenio Derbez se mantiene como el rostro central del proyecto, acompañado por Capi Pérez, quien ya condujo la temporada anterior.Adal Ramones y Michelle Rodríguez ahora evaluarán el talento en vivo y elegirán al perfil que sí puede sobrevivir al encierro.

Lee también: ¿Qué ver?: “LOL”, dosis de comedia previo a la Navidad

El jurado recorrerá Mérida, Ciudad de México y Monterrey, tres plazas con escenas cómicas muy distintas, para seleccionar al mejor participante.

Quien gane LOL Buscando Talento pasará directo al encierro de LOL: Last One Laughing México 8, donde deberá enfrentarse a comediantes con trayectoria, retos diseñados para romper la seriedad y la presión constante de no reír. Ahí se comprobará si el talento detectado fuera del set resiste el formato más cruel de la comedia televisiva.

¿Cuándo se estrena "LOL 8"?

Desde su debut en 2018, "LOL México" se consolidó como uno de los realities más exitosos del streaming en el país. A lo largo de siete temporadas han pasado perfiles muy distintos: standuperos, creadores digitales y comediantes de televisión. El formato trata de hacer convivir durante horas sin reír ante provocaciones constantes, el último en pie gana.

La nueva etapa de LOL México llegará el 16 de enero de 2026, exclusivamente por Prime Video, con estreno simultáneo en más de 240 países y territorios. Primero, el reality de búsqueda; después, el encierro.

Ganadores de "LOL México" por temporada

T1 (2018): Alex Montiel “El Escorpión Dorado”

Alex Montiel “El Escorpión Dorado” T2 (2019): Alex Fernández y Ricardo O’Farrill

Alex Fernández y Ricardo O’Farrill T3 (2021): Coco Celis

Coco Celis T4 (2022): Alexis de Anda y Ray Contreras

Alexis de Anda y Ray Contreras T5 (2022): El Capi Pérez

El Capi Pérez T6 (2024): Chingu Amiga (Sujin Kim)

Chingu Amiga (Sujin Kim) T7 (2024): Fernando Bonilla “El Diente D’Oro”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc