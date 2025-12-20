Más Información

El arte de Frida Kahlo, más allá del estereotipo

El arte de Frida Kahlo, más allá del estereotipo

Galeón Acapulco-Manila: La cultura que llegó del Pacífico

Galeón Acapulco-Manila: La cultura que llegó del Pacífico

La UNAM: Una institución que programa positivamente

La UNAM: Una institución que programa positivamente

Centro Kennedy incorpora el nombre de Trump a su fachada

Centro Kennedy incorpora el nombre de Trump a su fachada

El universo eterno de Rosario Castellanos, en un libro muy íntimo

El universo eterno de Rosario Castellanos, en un libro muy íntimo

Nacimientos mexicanos, en el Palacio de Iturbide

Nacimientos mexicanos, en el Palacio de Iturbide

Cuando se piensa en una película de acción, de inmediato se viene a la cabeza la imagen de algún tipo rudo capaz de enfrentar solo a cualquier número de maleantes, pero para el actor Luis Gerardo Méndez, el valor puede demostrarse de una manera más transgresora, y esa es mostrando vulnerabilidad.

“Sobre todo como hombres, por la educación que tenemos de no llorar y menos con otro amigo. Lloras si quieres con tu mamá, pero no en frente de tu compa, pero justamente ahí está el crecimiento, en esas conversaciones con tus colegas, ojalá lo pudieras hacer con un especialista, pero si no, ábrete con tus amigos”, expresa.

Eso es precisamente lo que ocurre con los protagonistas de la película La hora de los valientes, en la cual él interpreta a un psicoterapeuta que tiene que cumplir con horas de servicio comunitario, así que le asignan a un policía que pasa por un periodo de depresión debido a que acaba de descubrir que su esposa lo engaña.

“El tema que me llama mucho la atención es el de hablar de lo que te está doliendo, de encontrar un colega con quien soltar todo”, comenta Memo Villegas, quien interpreta al policía.

La cinta, ya disponible en Netflix, también toca temas como las condiciones precarias en las que trabajan los policías, la corrupción en las instituciones y el peligro con el que se vive todos los días al salir a las calles, pero abordados desde el humor negro.

“Hay situaciones absurdas, el hecho de que un psicólogo esté dándole terapia a un policía en una patrulla ya es surreal, pero ahí está la tierra fértil para la comedia”, recalca Luis Gerardo Méndez.

La hora de los valientes se basa en la película Tiempo de valientes (2005), guion que fue elegido para traer a la actualidad en nuestro país de la mano del director argentino Ariel Winograd.

Méndez había coincidido con Villegas en un comercial que hicieron de su mezcal Ojo de Tigre hace cuatro años y desde entonces cuenta que estuvo buscando la oportunidad de trabajar con él.

“Cuando reconoces tu comedia, cuando reconoces tu timing, tus referencias en otro actor, es muy bonito y dan muchas ganas de trabajar”, expresa.

“Había un trabajo en conjunto más allá de la química, que habla de la grandeza de ellos dos como personas y como actores”, añadió Winograd.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Acusan a Meghan y Harry de cobrar 100 mil dólares para tener una cena privada con ellos. Foto: LEAL-OLIVAS / AFP

Acusan a Meghan y Harry de cobrar 100 mil dólares para tener una cena privada con ellos

¿Ángela Aguilar furiosa con Nodal Lanza mensaje tras supuesto coqueteo con su violinista “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿Ángela Aguilar furiosa con Nodal? Lanza mensaje tras supuesto coqueteo con su violinista: “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”

Foto: AP

Christina Aguilera luce casi irreconocible en outfit de transparencias y celebra 45 años

[Publicidad]