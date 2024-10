Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.— En Medio Oriente, las elecciones en Estados Unidos no tienen eco, y el hecho de que México tenga a su primera presidenta pasa desapercibido de este lado.

No es que no se mencione en los noticieros, pero la distancia con la realidad de América no sólo es geográfica, sino también emocional.

Los televisores y celulares en Sharjah, por ejemplo, se enfocan más bien en lo sucedido en Palestina: estos días, Israel bombardeó una mezquita, matando a 21 personas, casi todas mujeres y niños. Y de eso se habla: de cómo hay pequeños aferrados a sus madres.

Justo eso motivó a Omar Fahmy, un cineasta de 28 años, para realizar su corto documental que, traducido del árabe, es Cuéntales lo que está pasando, sobre una niña, Habiba, encerrada en Gaza, que se comunica por teléfono con una mujer.

“Buena niña… ¿dónde está tu papá?”, le preguntan desde Cisjordania. “Está trayendo agua desde la mañana”, responde la pequeña, quien, pese a ser evacuada de su casa y tener miedo a las bombas, dice que sigue amando su “hogar”.

“Documentar lo que sucede y lo que sigue ocurriendo es crucial”, opinó el realizador. “Ese es el papel del arte, y especialmente del cine: documentar los acontecimientos. Lo más mportante: capturar y transmitir las emociones es nuestro papel principal como cineastas”.

Su filme inauguró ayer la edición 11 del Sharjah International Film Festival for Children and Youth, que presentará 90 trabajos fílmicos de 70 países enfocados en niños, con Palestina como invitada y la proyección de títulos como The Teacher, de Farah Nabulsi, y Seven Waves, ambos centrados en ese territorio.

La ceremonia no sólo se centró en el dolor de la tragedia, sino en la resistencia cultural y la complejidad de la identidad palestina.

La actriz Yasmine Al Massri, hija de un refugiado palestino y una madre libanesa, y conocida en Occidente por la serie estadounidense Quantico, tomó cinco minutos del escenario en el Sharjah Performing Arts Academy (la academia de artes escénicas local) para aclarar que Palestina “no sólo es guerra, destrucción y dolor”.

“Es un lugar de creatividad, belleza y amor. Tenemos historias de éxito, de sueños cumplidos, de arte y esperanza. No queremos ser recordados sólo como un lugar de conflicto; queremos que nos conozcan por lo que somos”, dijo.

La inauguración se realizó a un día del aniversario del estallido del conflicto que comenzó con un ataque de Hamas a Israel, resultando en la muerte de 360 personas, pero que ha cobrado la vida de 41 mil 431 palestinos, según la ONU.

“Las películas palestinas han logrado destacar en los festivales más prestigiosos del mundo gracias a su autenticidad, mostrando el valor de la resistencia de su pueblo”, destacó Sheikha Jawaher bint Abdullah Al Qasimi, directora del festival.