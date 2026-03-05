Pola Weiss, la artista visual que en su momento fue considerada rara y hasta llamada loca por algunos, llega al cine gracias a la Inteligencia Artificial.

Este fin de semana se estrena un documental dirigido por Alejandra Arrieta, basado en su propio diario y dibujos disponibles en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), narrado por la voz de la propia artista replicada con IA y bajo la autorización de su familia.

"Pola Weiss", título del largometraje de dos horas de duración, es el resultado de un trabajo de cinco años.

La obra de la artista se caracteriza por la autorreferencialidad a través de las pantallas y la integración de la tecnología en la existencia humana, además de que logró titularse en la UNAM con una tesis en video, algo que apenas iniciaba.

“Ella es una figura muy importante para el arte mexicano y quien hasta la fecha no tiene el lugar que se merece, tiene el potencial para estar ahí con Frida Khalo y Leonora Carrington, por fortuna poco a poco su arte va resonando más con las nuevas generaciones.

“Creo ha sido menospreciada y en su tiempo incomprendida en los 70s y 80s, como que no encajaba en el contexto artístico mexicano, fue fácil tacharla de loca”, comenta Arrieta.

Pola (Ciudad de México, 1947-1990) fue alguien que se atrevió a usar el videoarte en un tiempo en el que no se estilaba. Así que replicar su voz con IA, fue de alguna manera, considera la realizadora, seguir sus pasos.

Fue en 2023 cuando se utilizó un código libre o abierto gratuito que en su momento había y que trabaja con diversos modelos como PM, DIO y Harvest, que permitieron duplicar la voz.

El resultado se mezcló con una voz en off de la propia directora, que originalmente acompañaría a la cinta, cuya investigación duró cinco años, pero que aquí sirvió como una especie de guía.

Primero se ingestaron los archivos de voz de la artista (unas tres horas de entrevistas) para que la IA pudiera procesar y analizar bien su voz, el tono, de cómo pronunciaba las vocales, las consonantes, las combinaciones.

“Hacerlo fue arriesgado y aventurado, sobre todo porque en ese años apenas se empezaba a democratizar y me hizo sentido usar la tecnología emergente que creo a ella le hubiera encantado. Hay un valor en escuchar su voz narrando las cosas”, expresa Arrieta.

Pola Weiss estará disponible en Cinemex, Filmoteca de la UNAM, Museo del Chopo y diversas sedes del Circuito Cultural.