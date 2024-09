A Litzy "MasterChef Celebrity" no sólo le trajo la oportunidad de volver a la televisión mexicana, sino que con su participación volvió a encontrar el amor y en uno de los jueces de la competencia, el chef Poncho Cadena, con quien sostiene una relación que, aunque la tiene muy contenta, ha tenido que atravesar los obstáculos de sus apretadas agendas, pues la actriz reconoce que no se han podido ver tanto como quieren.

La actriz esperó a que el reality terminara de ser emitido para confirmar el rumor que, por mucho tiempo, estuvo sonando; había comenzado una relación con el chef Poncho.

Y, si bien, mucho se dice que el flechazo se dio durante la competencia, Litzy no lo ha querido reconocer así, pues cuando expresó que estaba enamorado de Cadena, durante su invitación al canal de YouTube de Karla Díaz, "Pinky Promise", afirmó que el flechazo sucedió hasta que las grabaciones del reality terminaron.

Esto -argumentó-, debido a que, tanto los chefs como las y los participantes firman un contrato en el que queda prohibida cualquier tipo de interacción cercana.

"Encontré el amor, fue obviamente después de ´MasterChef´, por supuesto, ahí nos conocimos, nosotros ahí no podíamos convivir mucho con los chefs, porque no se puede, por contrato, no nos pueden dar consejos, ni clases, nada de eso, no había contacto directo, no comíamos juntos ni hablábamos ni nada, hasta que salí del programa, ya... comenzamos a hablar y empezamos a salir y todo está increíble".

En esa misma entrevista, se encontraba Rossana Nájera, la ganadora de la temporada y muy amiga de Litzy, que intervino con un comentario que dejó entrever que, en realidad, la chispa entre los dos se detonó mientras se grababa el reality.

"Yo me atrevo a decir algo que, para enamorarse, no se necesita tener contacto".

A partir de ese momento, la también cantante y el chef comenzaron a publicar fotografías juntos y hasta clips en donde cocinan juntos, ya que Cadena acostumbra compartir videos dando recetas y, en uno de los más reciente, aparece con Litzy preparando tostadas de cangrejo dulce.

Y aunque el amor que sienten uno por el otro es innegable, Litzy confió a "Venga la alegría" que es poco el tiempo que tiene para coincidir con su pareja, esto debido a la telenovela "Cautiva de amor".

"Lo estamos disfrutando, no hemos tenido tanto tiempo como quisiéramos porque, en cuanto comenzamos, empezó la grabación de la telenovela, pero bueno esto ya está a punto de terminarse y ya podremos disfrutar y seguir conociendo, creando momentos increíbles, estamos en un momento muy bonito de nuestras vidas", expresó.

Para Litzy, conocer al chef no fue una coincidencia, sino una intervención de su padre fallecido, pues siente que no sólo la acompañó en el reality, llevándola por el camino correcto para prosperar dentro de la competencia, sino que le envió el amor del chef Poncho.

"Lo de mi papá, te juro que es real, yo sentí que me acompañó durante toda la competencia, me pasaban muchas cosas que yo entendía que era él, haciendo de las suyas, como buen militar, haciendo logística desde allá arriba, lo sé perfecto y diciéndole a Diosito: ´-Tienes que echarle la mano a esta´ y sí, aparte me mandó a un gran hombre", destacó.

melc