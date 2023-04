Lis Vega se proclama reina de moda con pantalón denim

Una de las vedettes más importantes de Latinoamérica es la cubana Liseska vega Gálvez, mejor conocida como Lis Vega.

La ex pareja de Federico Díaz es muy activa en las redes sociales y siempre está compartiendo con sus seguidores sus rutinas de entrenamiento, algunos consejos de belleza y varias fotos donde luce su escultural y tonificada figura.

Recientemente Lis Vega se animó a lucir en las redes sociales un look súper juvenil: un top de manga larga en color gris, y un pantalón largo de mezclilla. La vedette combinó este outfit con un bolso en color negro y blanco, y varios accesorios en color plateado.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Dicho posteo de Lis Vega cosechó rápidamente mil me gustas (al momento de realizar este artículo), e incluso muchos de sus seguidores le recalcaron el hecho de que lucía bellísima con este look. Como si todo esto fuera poco, la vedette cubana se animó a lucir en sus uñas una manicure plateada para completar con su look.

¿Lis Vega lanzó una nueva canción?

Hace un par de semanas, la vedette cubana estrenó el tema de salsa “Tú Me Estresas”, en compañía del cantante cubano el Rey del Sambicó, Alexeir Conill. Incluso en varias historias de Instagram ha colocado esta canción para que sus fanáticos la puedan escuchar.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Esta canción sugiere “traer un Babalao (sacerdote de la santería) para que te haga una limpieza y dejes de estresarte”. La canción fue compuesta por Alexeir Conill y producida por el artista Marlow Rosado quien cuenta con dos premios Grammys, y colaboraciones con el reconocido rapero estadounidense Snoop Dog, entre otros.