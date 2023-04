Lis Vega modeló el body ideal para el calor

Lis Vega es una modelo y bailarina cubana que se ha ganado el corazón de los mexicanos por su encanto y simpatía. Casi a diario comparte en su cuenta oficial de las redes sociales fotos o videos donde luce sus impactantes curvas que dejan a todos sus seguidores boquiabiertos y arrancan más de un suspiro.

El nombre real de Lis Vega es Liseska Vega Gálvez. La vedette y cantante nació el 20 de octubre de 1977. Tiene una amplia trayectoria en el mundo artístico y se destaca en todos los proyectos que emprende. Una de sus facetas más conocidas es en el mundo de la moda donde marca tendencia con todas las prendas que decide usar. Hace unos días subió una foto a su cuenta de Instagram donde se la ve con el body ideal para los días de calor.

Lis Vega modela en body (Fuente Instagram @lisvegaoficial)

Un éxito en las redes sociales

Lis Vega se arriesgó a más -los días de calor así lo ameritan- y decidió posar solo con un body celeste estampado que combinó a la perfección con medias tres cuarto a tono y zapatillas deportivas. Completó el look casual con lentes de sol y un sobrio peinado que dejó su cabellera suelta sobre sus hombros.

“Cuando vibras en amor no cabe en tu alma ni la envidia, malos deseos, odio, rencor, no vas por la vida juzgando y señalando a los demás , porque respetas la existencia de cada ser y eres empático con sus procesos, cuando te amas sólo el amor rige tu vida aceptando cada proceso de luz y oscuridad el camino es hacia dentro. Bendecida noche mi gente bella”, escribió Lis Vega junto a la foto que disparó miles de me gusta en cuestión de minutos y cientos de comentarios.

“Fruta prohibida”, “Simplemente hermosa”, “Como el vino mami entre mas añejo más rico”, “Mi actriz cantante y persona favorita y bonita simplemente la mejor y mi consentida del mundo entero te saludo cordialmente con mucho gusto y con todo mi cariño esperando como siempre y de todo corazón que estés bien”, “Mujer bonita te mando millones de besos gran mujer, ejemplo, respetable y exitosa”, “Hermosas palabras tiene sentido te adoro hermosa”, “Preciosa”, “Muy guapa”, “Reina eres hermosa y especial Dios te bendiga siempre”, “Espectacular y muy sensual señorita princesa” y “Que hermosura, sexy, escultural y buenísima estás, nena”, son algunos de los comentarios que escribieron los fanáticos de Lis Vega.