Pato Levy falleció dormido: "la muerte de los justos", dice su hermano Coco

"Han sido tiempos de partidas", dice Coco, hermano mayor de Pato Levy, quien perdió la vida esta noche mientras dormía, como reveló a "Ventaneando".

A pocas horas de que la familia Levy Fernández diera a conocer que Pato murió, Coco ya habló públicamente acerca de la partida de su hermano, la cual reconoce que todavía no comprende.

"Estamos en shock todavía, yo no tengo realmente ni idea, para mí es todavía una locura, un shock, yo asustado de todas las cosas que vienen", expresó, haciendo referencia a todo el papeleo que acompaña al deceso.

Lee también: Confirman la muerte de Pato Levy, hijo menor de Talina Fernández

El hijo de Talina Fernández dio a conocer al programa de espectáculos que Pato se fue de este plano dormido, muerte que denominó como "de los justos", por lo que aseguró que no sufrió, pues no sólo no manifestó ninguna molestia, antes de acostarse, sino que llevaba meses mostrando uan gran mejoría, frente a sus problemas de salud.

También indicó que fue la novia de Pato, que se encontraba dormida junto a él, quien se percató que de que ya no tenía signos vitales: "lo sintió muy frío", prosiguió.

Detalló sobre algunos problemas de salud de su hermano, pues reveló que además de la arritmia que padecía, de la que habló de forma pública, presentada otros males como una hernia "muy grande", tenía indicios de diabetes y todavía se enfrentaba a los efectos adversos de un bypass gástrico al que se sometió hace unos años y de la que nunca se recuperó del todo.

"Hizo mucho esfuerzo, hizo mucha dieta", expresó, orgulloso de que Pato viviera sus últimos días, tratando de mejorar, pues hubo un tiempo en que se enfrenta a una profunda depresión.

"Ya no hablaba de muerte", destacó.

Pato y Coco Levy despiden a su madre Talina Fernández en la intimidad de su hogar. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL.

Lee también: Pato Levy reconoce que, ante su delicada salud, pidió a su mamá Talina Fernández que se lo llevase

Coco señaló que pudo abrazar a Pato antes de que se llevaran el cuerpo para prepararlo para el evento fúnebre, el cual estima que será una especie de fiesta, como a él le hubiera gustado.

"Será un velorio bastante sui generis, con música reggae", ahondó.

Dijo, además, que el cuerpo de su hermano será incinerado.

Finalmente, agradeció por todo el amor y cariño que ha recibido, desde la muerte de su madre y ahora por la partida de su hermano, y confió que, por hoy, se dará el tiempo para digerir lo sucedido.

"A partir de mañana accionarse de manera correcta", puntualizó.

melc