Liliana Rodríguez, la hija mayor del Puma Rodríguez, enamora con su nuevo look

La ex participante de “La Casa de los Famosos 3” Liliana Rodríguez Morillo enamoró a todos con su nuevo look. La actriz y cantante venezolana pasó por el salón de belleza y decidió cortarse apenas unos centímetros el cabello, mantener el lacio que la caracteriza y dar un toque de frescura con un suave balayage en tonos rojizos que se fusiona naturalmente con su color oscuro natural.

Liliana Rodríguez y su nuevo look (Fuente @lilianarodriguezdaily)

Liliana Rodríguez Morillo es la hija mayor de José Luis “El Puma” Rodríguez pero padre e hija no mantienen contacto desde hace tiempo por diferencias familiares que alcanzaron la esfera pública. A pesar de no contar con el apoyo de su padre, Liliana ha hecho su propio camino artístico y se ha logrado un lugar en los medios de comunicación y en las redes sociales donde tiene miles de seguidores.

"Maravilloso retoque en @myglow.studio con las divas de la belleza", escribió Liliana Rodríguez Morillo junto al posteo en su cuenta oficial donde mostró el cambio de look que decidió realizar en la peluquería. El video se viralizó inmediatamente porque la hija del Puma tiene más de 800 mil seguidores de todo el mundo que apoyan su carrera y elogian los procesos que lleva adelante, como en este caso un pequeño pero llamativo cambio en el estilo.

El nuevo look de Liliana Rodríguez

Liliana Rodríguez y su nuevo look (Fuente @ShowmundialShow 2)

En el video que se acumuló miles de likes y comentarios positivos, se ve a la actriz posando en uno de los sillones del salón de belleza siempre sonriendo ante el lente de la cámara y luciendo radiante su nuevo look. Desde ahora, Liliana Rodríguez tiene el cabello más corto, lacio con estilo pixie en las punta y un delicado balayage rojizo. Además, en las imágenes se puede apreciar como la cantante combina su nuevo estilo con sutil make up, una blusa barbiecore y las uñas al tono.

Los fanáticos de Liliana Rodríguez Morillo no dejaron pasar el momento para saludar y festejar el cambio de look de su ídola. "Muy linda te ves hermosa me fascina tu color de blusa te queda linda", "Pienso que el pelo así un poco más corto te luce y te ves más linda y joven también", "Preciosa, eres especial y todo te quede bien”, fueron algunos de los halagos que recibió en las redes sociales.