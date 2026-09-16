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Lena Dunham anunció la llegada de su primer bebé junto al músico británico Luis Felber, mediante gestación subrogada.
La creadora de "Girls" anunció el suceso a través de un artículo de opinión de Vogue en el que narró su encuentro con la madre subrogada y sobre cómo vivió el proceso de embarazo.
"Presente y directa, con una melena de rizos impresionantemente obedientes y la figura fuerte y musculosa de alguien que realmente sabe hacer yoga, la madre subrogada había despertado algo en mí en cuanto nos presentaron", escribió Dunham.
"En los meses previos a la transferencia embrionaria, mientras conocía a nuestra madre subrogada y ganaba confianza en ella, los sentimientos que creía que estarían presentes no aparecieron: celos, porque esta mujer podía hacer por un niño —por mi hijo— lo que yo no podía", apuntó.
Dunham había hablado anteriormente sobre cómo los dolores provocados por la endometriosis la llevaron a pedir a sus médicos que le practicaran una histerectomía.
En abril, durante el programa "Today", la actriz explicó que atravesó un proceso de duelo tras someterse a la cirugía.
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"Algunas personas no sueñan con ser madres, pero yo sí, y era una parte fundamental de mi identidad el hecho de que algún día lo lograría de esa manera", expresó.
Dunham y Felber se casaron en septiembre de 2021.
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La gestación subrogada continúa siendo una práctica controvertida y su regulación varía ampliamente entre países. En Estados Unidos, la práctica está permitida en algunos estados bajo distintas condiciones, mientras que otros la restringen o prohíben.
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