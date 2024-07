Laura Vignatti, actriz de "Mi marido tiene más familia", muestra los golpes que le dio su expareja La actriz argentina busca justicia y exhibe cómo fue violentada por "Salvador N"

"Me da mucha tristeza tener que estar compartiendo este tipo de cosas en mis redes, pero no me dan otra opción. Pido justicia. Comparte por favor para que todas sepan y estén alertas", expresó en uno de sus mensajes Laura Vignatti .