Laura Vignatti publica foto de su presunto agresor: "no me dan otra opción"

La actriz Laura Vignatti publicó una fotografía de Salvador "N", su presunto agresor, en redes sociales, debido a que señala que las autoridades están protegiéndolo, luego de que llevara a cabo una denuncia por ser víctima de abuso físico y emocional. Por este motivo, ha pedido a sus seguidores que compartan su publicación, en búsqueda de hacer justicia y alertar a otras posibles víctimas.

Hace unos meses, la actriz dio a conocer que fue secuestrada por Salvador "N", mientras sostenían una relación; Vignatti relató que no pudo terminar sus compromisos en la telenovela en que aparecía, debido a que su expareja le impidió seguir trabajando, ejerciendo diferentes tipos de abusos.

La denuncia no sólo fue pública, sino que Laura comenzó con un proceso legal en contra del presunto agresor que, detalló, no se dedicaba al medio artístico, a pesar que sí forjó sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

A partir de ese momento, la joven ha indicado que Salvador "N" es protegido por las autoridades, señalando directamente a la jueza de control María Christina Torres Sánchez.

Ante su descontento, Vignatti difundió el día de ayer una fotografía de su abusador, explicando que no le quedaba más remedio que buscar justicia en sus redes sociales, ante la inacción de las autoridades:

"Para los que no saben, esta persona me violentó de manera física brutalmente, psicoemocionalmente y de muchas más. Al punto de casi MATARME. Y la jueza MARÍA CRISTINA TORRES SÁNCHEZ lo está protegiendo (...) Apoyemos en la manera que podamos. Si no lo hacemos jamás cambiaremos este sistema jodid* que nos está aplastando a todas. (...) Me da mucha tristeza tener que estar compartiendo este tipo de cosas en mis redes, pero no me dan otra opción. PIDO JUSTICIA. 💜 COMPARTE POR FAVOR PARA QUE TODAS SEPAN Y ESTÉN ALERTAS", escribió junto a la fotografía.

Más tarde, Laura compartió las diferentes publicaciones de aquellas personas que han compartido la foto de Salvador "N" en sus redes ,agradeciendo el apoyo y muestras de solidaridad que ha recibido.

