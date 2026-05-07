Más Información

Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un homenaje a la música española en el CCB y el Claustro de Sor Juana

Solistas Ensamble de Bellas Artes presenta un homenaje a la música española en el CCB y el Claustro de Sor Juana

Por "Materia oscura", Jorge Fernández Granados recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Por "Materia oscura", Jorge Fernández Granados recibirá el V Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

Guatemala reclamará a México el dintel maya recuperado en Estados Unidos

Guatemala reclamará a México el dintel maya recuperado en Estados Unidos

El Ballet de São Paulo llega hoy a El Aleph

El Ballet de São Paulo llega hoy a El Aleph

"Bailar para sostener al universo": arte de México en la Bienal de Venecia

"Bailar para sostener al universo": arte de México en la Bienal de Venecia

Secretaría de Cultura CDMX investiga filtración de datos y envío de correos falsos a promotores culturales

Secretaría de Cultura CDMX investiga filtración de datos y envío de correos falsos a promotores culturales

tiene que pagar 2 millones y medio de pesos a y , esto como parte de la indemnización de la que perdió contra la expareja. Sin embargo, la conductora señala que, con la única que tiene que saldar cuentas es con la actriz rusa y pide al actor busca otra manera de obtener dinero.

"Venga la alegría" habló con Laura, mientras arribaba al aeropuerto de la CDMX; ahí fue cuestionada acerca del dinero que aún no entrega a Baeva y Soto, por la demanda por daño moral, difamación y acoso que ganaron, pues ya ha pasado poco más de un año de que las autoridades dictaran esa resolución.

Y aunque, la conductora de "Laura en América" suele molestarse mucho cuando ese tema le es tocado, esta ocasión indicó que sí tiene que responder por lo sucedido con Irina, pero puntualizó que, a su parecer, no le debe nada a Gabriel Soto.

Lee también

"Perdón, sorry, disculpen, yo tuve un problema con Irina, no con él, yo con él no me he metido, el problema fue con Irina, es Irina a la que le compete, a él no, que trabaje, mi rey... anda, de repente, si haces una pelea, te va mejor", indicó.

También replicó una de las frases que Irina usa, cada que es cuestionada acerca de este proceso, y señaló que no era un tema del que ella pudiera hablar y que sólo sus abogados están capacitados para hacerlo.

"Como dice la misma Irina, ´yo no hablo de un tema donde están los abogados´, a mí no me interesa ese tema, te lo digo con todo cariño y respeto, que (Gabriel) siga diciendo lo que quiera".

Lee también

Aclaró que, en la actualidad, está llegando a un acuerdo con Irina para concluir la dispusta, por el que se encuentran confrontadas legalmente, desde 2020.

"Mi problema es con Irina, yo con Irina, estoy llegando a un acuerdo, eso ya está, en manos de abogados, como dijo ella, ese tema se cerró, de verdad, chicos", remató.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”. Foto: Carlos Mejía / El Universal / TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes en diminuto bikini y le recuerdan al Forajido: “ya empezó mayo”

BTS en CDMX: Guía para el concierto, hora de ingreso, merch y recomendaciones. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

BTS en CDMX 7, 9 Y 10 de mayo: horario, accesos, merch y guía completa de conciertos en el Estadio GNP

“Las mujeres mueren por él”. Quieren a Omar García Harfuch en ‘La Casa de los famosos’. (AP Photo/Marco Ugarte)

“Las mujeres mueren por él”. Quieren a Omar García Harfuch en ‘La Casa de los famosos’

Eiza González. Foto AFP

Eiza González presume figura de ‘impacto’ en el gimnasio y se lleva todas las miradas

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión. Foto: AP

Candice Swanepoel presume la figura perfecta con monokini de serpiente en sesión

[Publicidad]