El emblemático casino del hotel Caesars Palace se rindió ante los encantos de la película mexicana Mirreyes vs Godínez: Las Vegas al no cobrar ni un solo dólar a la producción por rodar en sus intalaciones, incluso dejando que se filmaran escenas en la misma suite en la que hace cuatro décadas filmó Tom Cruise la cinta Rain Man.

¿La razón? Los ejecutivos del lugar tienen claro que el turismo mexicano es el número uno en la ciudad del pecado y, cuando supieron del proyecto, decidieron abrir sus puertas, eso sí, marcando ciertos horarios preferenciales.

Chava Cartas, director en todas las entregas de la saga, recuerda una plática que sostuvo con el director de marketing y eventos especiales del Caesars.

“Nos dejaron filmar en la misma suite de Rain Man; en una mesa contigua a donde se rodaron las escenas de Casino (con Robert de Niro, 1995), en los hoteles y nunca nos cobraron nada, filmamos en albercas, maquinitas, las habitaciones en todos lados y él me dijo que, si nos hubieran cobrado, no habríamos tenido película (risas), que incluso es imposible para cualquier presupuesto de Hollywood”.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, que estrena el próximo jueves en salas comerciales, retoma a los personajes que se dieron a conocer en 2019, quienes ahora deben viajar a esa ciudad para rescatar un negocio fallido por uno de ellos.

Daniel Tovar, Regina Blandón, Christian Vázquez, Diana Bovio, Roberto Aguirre, Michelle Rodríguez, Alejandro de Marino y Gloria Stalina integran otra vez el elenco principal, que durante cuatro semanas se “apoderó” del casino.

“Los horarios eran raros (risas), podíamos comenzar a las tres de la mañana y terminar a las tres de la tarde porque era cuando en el lobby es más tranquilo. Pero tuvimos todo a disposición, es un lugar donde siempre hay música y podía ensuciar la escena, entonces pedíamos que si podían apagarla y alguien sacaba su celular y lo hacía. De esa magnitud fue la ayuda que recibimos”, apunta Cartas.

¿Y jugaron los actores? Diariamente el elenco y equipo de producción pasaba por todas las tentaciones del juego. Daniel fue el que más probó y ganó dinero.

“El último día, yo, que no soy jugador, me senté en una mesa con él para que me explicara y le metí 100 dólares a la ruleta y salí con 400, me emocioné mucho, qué bueno que fue el último día, porque es una ciudad que te absorbe. Nos dijeron que justo los mexicanos eran los que más jugaban siempre”, señala el realizador.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas se considera la última de la saga; Cartas dice que dependerá del público si quiere que continúe.