En la era del streaming, ni los nombres más grandes ni las producciones más ambiciosas garantizan el éxito. Dentro del catálogo de Amazon Prime Video, algunas apuestas recientes han generado conversación, pero no precisamente por su calidad.

Entre críticas divididas, controversias éticas y expectativas incumplidas, estas producciones terminaron bajo la lupa de la crítica y del público.

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"Hunters"

La premisa de "Hunters" parecía tener todos los elementos para funcionar: un grupo de cazadores de nazis en la década de los 70, una narrativa de venganza y un elenco encabezado por Al Pacino. Sin embargo, el resultado fue diferente a lo que se esperaba.

Fue creada por David Weil y producida por Jordan Peele, con Al Pacino al frente del elenco; se estrenó el 21 de febrero de 2020 y tuvo una segunda temporada final en 2023.

Desde su estreno en 2020, la serie generó reacciones encontradas. Por un lado, fue reconocida por su propuesta visual y su narrativa arriesgada; por otro, fue duramente cuestionada por su tratamiento del Holocausto. Una escena en particular, un supuesto “ajedrez humano” en Auschwitz fue señalada como una representación inexacta y problemática por instituciones dedicadas a la memoria histórica.

El tono, que mezcla violencia estilizada con hechos históricos reales, terminó siendo uno de sus puntos más débiles. La crítica especializada coincidió en que la serie no siempre logra equilibrar su intención narrativa con el peso del contexto que aborda, lo que derivó en reseñas mixtas y un debate que fue más allá de la ficción.

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"Them"

Esta serie de antología de terror se propuso explorar el racismo en Estados Unidos desde una perspectiva incómoda y visceral.

El problema, según gran parte de la crítica, fue la forma en que lo hizo. Las escenas de violencia explícita hacia personajes afroamericanos fueron calificadas como excesivas, al punto de ser descritas como “porno de trauma”.

Más allá de su intención de denunciar el racismo estructural, muchos espectadores consideraron que la serie caía en una representación reiterativa del sufrimiento sin una recompensa narrativa clara. La acumulación de temas y subtramas también fue señalada como un factor que debilitó su impacto.

Fue creada por Little Marvin y producida por Lena Waithe, contó con actuaciones de Deborah Ayorinde y Ashley Thomas en su primera entrega.

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"Foodtopia"

El caso de "Sausage Party: Foodtopia" muestra otro problema frecuente en el streaming, convertir un concepto exitoso en algo que pierde fuerza al alargarse.

Lo que funcionó como una comedia irreverente en formato de película terminó sintiéndose repetitivo en serie. Con las voces de Seth Rogen, Kristen Wiig y Michael Cera, y debutó ese mismo año en la plataforma el humor de choque, que en dosis cortas generaba impacto, se volvió predecible a lo largo de los episodios.

La crítica coincidió en que la trama no tenía suficiente profundidad para sostener una narrativa extendida, lo que provocó que la propuesta se percibiera como una prolongación innecesaria más que como una evolución del universo original.

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