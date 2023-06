Las redes en shock al descubrir el enorme parecido físico entre Jesica Alba y su hija adolescente

Jessica Alba está alejada de las grabaciones desde hace tiempo. “Los 4 fantásticos” fue clave en su carrera como actriz pero empezó a padecer la fama por lo que se retiró de los flashes y el glamour de los estrenos cinematográficos.

Lee también: Niurka explota contra José Manuel Figueroa tras broma sobre Emilio Osorio y Bobby Larios

Decidió dar un giro en su vida para fundar una empresa llamada Honest Beauty y dedicada a la venta de productos orgánicos que promueven una alimentación saludable. También dedicada a su familia, la celebridad que sigue estando en la memoria de sus fanáticos esperando que alguna vez regrese a las pantallas, se mostró junto a su hija en uno de los partidos de Roland Garros, uno de los abiertos más importantes del tenis mundial.

Jesica Alba y su hija. Fuente: Instagram @holacom

A los 42 años, Jessica Alba eligió un look muy moderno para asistir a la final femenina. Apostó por un vestido camisero a rayas con una abertura en forma de ojo de cerradura y zapatillas con plataformas. Y su hija Honor, eligió un conjunto de pantalones cortos de color amarillo apagado y una camisa que combinó muy bien.

Lee también: María Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de quitarse el condón sin consentimiento durante una relación sexual

Tanto Jessica Alba como su hija se llevaron todas las miradas en el partido de tenis no sólo por sus looks, sino también por el gran parecido físico que tienen. Cabe recordar que la ex actriz, ahora empresaria, tiene tres hijos fruto de su relación con Cash Warren. Aunque muchos seguidores que su hija es muy parecida a su madre porque consideran que tiene muy marcados los genes maternos.

La actriz compartió algunas imágenes en las redes sociales y no tardaron en aparecer comentarios destacando que tanto madre e hija parecen dos gotas de agua y con las fotografías todo quedó más que claro para los internautas. “Madre mía, es tu gemela”, le escribió una seguidora a Jessica Alba. “Preciosas chicas”, destacó otro usuario. Alguien le preguntó: “es tu gemela?”