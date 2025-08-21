Más Información

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Este jueves, el sensible fallecimiento de , a los 56 años. El vocalista de Coda dejó una huella imborrable dentro de la escena de la música. Meses antes de su muerte, enfrentó un cáncer de estómago que lo mantuvo fuera de contacto con sus fans.

El cantante es considerado uno de los exponentes más importantes del hard rock en español en México, dejando un importante legado musical a través de las generaciones a través de sus discos.

¿Cuáles son los éxitos de Xava Drago y Coda?

Desde su fundación en 1989, Xava junto a Toño Ruiz, Jesús Esquivel, Zito Martínez y Diego Benyure, buscaron destacar dentro del género del metal. Inspirados en Bon Jovi y Def Leppard, decidieron crear un sonido único con Coda.

Su primer álbum, Tiempo Perfecto (1990), se separó de los sonidos tradicionales y muchos fans lo consideraron como glam metal, subgénero derivado del hard rock y el heavy metal que se distingue por melodías pegadizas.

Por más de 33 años, la agrupación conquistó los oídos de los fans a través de temas como “Tócame”, “Atorado a tu piel”, entre otros. Estos son algunos de los éxitos que no te puedes perder de escuchar, según los oyentes de Spotify.

  1. Aún
  2. “Atorado a tu piel”
  3. Eternamente
  4. “Veinte para las doce” (Al calor de la noche)
  5. Sigo aquí
  6. “Nada en común”
  7. Si te tuviera aquí
  8. “Sin ti no sé continuar”
  9. Tócame

En plataformas de streaming, el tema de “Aún” cuenta con más de 85 millones 350 mil 982 reproducciones, considerado uno de los temas más escuchados por los fans y el público en general.

¿En qué otras bandas estuvo Xava Drago?

La voz de Drago no se quedó únicamente en Coda, sino que también tuvo su proyecto como solista, realizando temas como “Delirando” o “Huracán”. Sin embargo, fundó Megatón junto a Raúl Ochoa, Beto Nájera, Aldo Gerspach, Hugo Medina, Diego Orozco y Hadryan Zerima, banda que ganó reconocimiento en la escena del metal en México.

