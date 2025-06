Pati Chapoy y Carlos Cuevas no se caen bien

El pasado miércoles Carlos Cuevas formó parte del homenaje a Marco Antonio Muñiz, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, por loque tuvo oportunidad de hablar con los medios y el tema Pati Chapoy salió a relucir, debido a que también la comunicadora estuvo presente.

Cuevas -de 61 años- dijo que no le preocupaba que pudieran encontrarse en el recinto, afirmando que, si alguien tendría que evitar encontrárselo, era la misma Chapoy, porque mancilló tanto su imagen como la de su familia.

"No la topo, si me la encuentro es lo mismo, que me evite ella, que esquien me tiene que dar la cara, por todo lo malo que hizo, yo no tengoque evitar a nadie porque no he hecho nada malo, a nadie", dijo puntual.

Fue así que bromeó con el hecho de que, a la edad de la periodista -75años-, ya no debería seguir ejerciendo su profesión.

"Yo creo que cuando tienes más de 70 años, ya tienes que retirarte, si tienes 80, más todavía...", dijo entre risas, haciendo alusión que Chapoy tiene más edad de la que verdaderamente es.

Yalitzia Aparicio y su deseo relacionado con la piel morena

Durante una entrevista con la generadora de contenido Marion Cortina, Yalitzia habló sobre la admiración que sentía de niña por las jugadoras de basquetbol que venían de Pinotepa Nacional, porque jugaban muy bien y pensaba que su color, ellas eran muy morenas, era un factor importante.

"Yo no sabía que el color de mi piel era malo, al contrario, yo cuando era muy pequeña mi papá era basquetbolista y llegaban las chicas dePinotepa Nacional a jugar a la Mixteca y yo decía: 'si yo tuviera ese color de piel seguro sería tan alta como ellas y jugaría basquet increíblemente como ellas", pensaba.

Pero las cosas cambiaron cuando llegó a la Ciudad de México, donde escuchó comentarios negativos sobre el color de su piel, lo que la conflictuaba con la idea que siempre tuvo al respecto, de que entre más morena, mejor.

"Cuando yo vine de este lado era de 'es que eres muy morena' y decía, gracias, porque siempre he querido ser muy muy morena para tener esas características y habilidades que para mí, las tenían solamente ellas".

Aunque consideró que su desconocimiento de temas como el racismo, fuelo que la hizo más vulnerable a esta clase de comentarios: "Cuando desconoces sobre un tema es muy fácil que te lleguen a herir".

Cynthia Rodríguez es el apoyo incondicional de Carlos Rivera

A finales de mayo el cantante Carlos Rivera presentó su nuevo álbum “¿Qué significa el amor?”, el cual dedicó a su hijo León y a su esposa Cynthia Rodríguez, quien estuvo presente en dicho evento aplaudiendo orgullosa a su esposo.

Este es el papel que Cynthia ha tomado por el momento, manejar un bajo perfil y dejar que sea Carlos quien brille, ya que por el momento ella se encuentra enfocada en la crianza de su hijo y en su familia, aunque las ofertas para regresar a la televisión no le han faltado.

La también cantante no se quiere separar ni un momento de su hijo, porque aseguró, no cambia esta etapa de la maternidad por ninguna otra. Eso sí, el pequeño León se seguirá quedando en casa y lejos de los flashes para que tenga una vida normal y tranquila por ahora.

Angelique Boyer aprendió a lidiar con la presión social

La actriz francomexicana lleva alrededor de una década de noviazgo con el actor argentino Sebastián Rulli, por lo cual constantemente está lidiando con la pregunta de cuándo será madre, ya sea en entrevistas o comentarios en sus redes sociales.

“La maternidad debe ser por elección y no se nos debe someter a una presión”, dice Angelique.

Es que nuevamente fue cuestionada al respecto, debido a la promociónde la tercera temporada de "Mujeres Asesinas", la serie de ViX, donde interpreta a una mujer obsesionada por ser madre, pero no por convicción sino por el deseo de complacer a su esposo.

“Todavía vivimos en una época y en una sociedad que presiona y seguimos presionando mucho a la mujer en ese sentido. Son temas muyfuertes, pues hasta se rentan vientres”, comentó Boyer.

Crece la rivalidad entre la chef Zahie y Plutarco Haza

Desde que arrancó la nueva edición de "MasterChef Celebrity 2025: Generaciones", se ha dado una relación tirante entre el actor Plutarco Haza y la chef Zahie Téllez, quien constantemente da duras críticas ytiene actitudes despectivas con el integrante de la Generación Casete.

Es sabido que ambos se conocen desde la infancia y que incluso su sfamilias son cercanas, pero ha sido el propio Haza quien ha aclarado que eso no quiere decir que sean amigos, porque Zahie de quien es amiga es de su hermana; aun así no justifica su actitud hacía él.

"En esta relación (laboral), a mí no me ha caído nada bien, noentiendo qué quiere lograr con esto, en principio me dijo que laproducción la orillaba a ser ´la juez de hierro´, pero ella era igualen el programa, que en el pasillo; conmigo fue grosera a la hora de la comida, cuando me acercaba a platicar, me gritaba que no podía hablarcon los participantes, me intentaba humillar cuando me la encontraba afuera, creo que es una mujer muy desubicada", comentó Haza en susredes sociales.

El pasado fin de semana se volvió a dar un enfrentamiento entre ellos,cuando Zahie le expresó que sería más severa en su crítica, porque estaba presentando un platillo que ya había hecho.

Sin embargo, Plutarco no se dejó amedrentar: "La verdad, es que la crítica de la chef Zahie, o de quien sea no me molesta, porque también para eso vengo, quiero llevarme cosas para mejorar". Aún así los espectadores del programa piden la salida de la chef del reality, por considerarla soberbia y grosera.