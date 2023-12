Las 10 mejores series del 2023 según la crítica

El 2023 está por terminar y con ello los recuentos, opiniones y críticas acerca de lo mejor y lo peor en el cine y la televisión se han consolidado. Según un reporte de la compañía de medición de audiencias Nielsen Ibope, este año el streaming acaparó un 38.7% del consumo total de televisión.

Pero con la oferta de plataformas y contenidos es cada vez más difícil elegir algo que ver, por eso a continuación te damos un top 10 de las mejores series en streaming según las mejores calificaciones del sitio web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, Rotten Tomatoes.

"Foundation 2"

Con un porcentaje del 100% de certificación por parte de los críticos, la segunda temporada de esta serie de ciencia ficción se colocó entre las mejor calificadas. La trama sucede más de un siglo después de los eventos del final de la primera temporada, con una galaxia llena de tensión en la que los Cleon se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el Imperio.

"Las gotas de Dios"

También calificada como una de las mejores series, con 100% de aprobación, esta historia recién llegada al universo de las series, sigue a Camille (Fleur Geffrier), una mujer que hereda de su padre, el francés Alexandre Léger, creador de la famosa Guía de vinos Léger, una extraordinaria colección de vinos, pero para reclamar su herencia debe competir con un joven y brillante enólogo.

"The bear: temporada 2"

Con 99% de puntuación positiva la segunda temporada de esta serie protagonizada por Jeremy Allen como el chef Carmy Bertazzo, sedujo de nuevo varios paladares con su historia que continúa tras dejar atrás la sanguchería que heredó de su hermano Michael. Ahora con la intención de abrir su propio restaurante en 12 semanas necesitará no sólo un socio inversionista, sino también superar muchos otros obstáculos, laborales y personales.

"Poker face"

Natasha Lyone en su papel como Charlie, una mujer que tiene la extraordinaria capacidad para determinar cuándo alguien miente, logró un porcentaje de 98% con sus aventuras mientras intenta averiguar por qué tiene tan particular don, pero cada vez que va a un lugar donde se ha producido un asesinato, no puede evitar resolver el caso.

"Gen V"

Del universo de “The boys” esta serie sobre un grupo de jóvenes superhéroes que descubre algo siniestro conquistó a la audiencia que le otorgó 97% de aceptación. En la historia cuentan como luego del inusual hallazgo los jóvenes ven sus límites físicos, sexuales y éticos trastocados, lo que complica la loca competencia por ser uno de los mejores siete elegidos para formar la élite de superhéroes.

"Succession 4"

La ambición, la avaricia, pero sobre todo la estrategia de "Sucession", consiguió un 97% de buenas críticas. La serie protagonizada por Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen y Alan Ruck cuenta la historia de una familia millonaria en la que sus miembros buscan ser los elegidos para dirigir el conglomerado internacional de medios del que su padre es dueño, a pesar del plan de sucesión establecido. En esta cuarta entrega la venta del conglomerado Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson se acerca cada vez más, lo que provoca angustia existencial y división familiar entre los Roy mientras anticipan cómo serán sus vidas una vez que se complete el trato.

"The Last of Us"

Si de apocalipsis se trata Joel y Ellie dieron al mundo una lección de supervivencia en esta serie en la que ambos se ven por el destino conectados para sobrevivir en un mundo consumido por un hongo que se apodera del cuerpo de los humanos. Ambos se ven obligados a enfrentarse a criaturas y asesinos despiadados, mientras viajan a través de Estados Unidos.

"Only murders in the building"

La vida de tres desconocidos Tres desconocidos: Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez), que comparten una obsesión por los crímenes reales, se entrelaza cuando en el interior de su edificio de apartamentos en Nueva York ocurre una espeluznante muerte. Ahora su tercera temporada obtuvo un 96% de aceptación en su aventura mientras intentan descubrir al responsable de la muerte de Ben (Paul Rudd), el protagonista de la nueva obra de teatro de Oliver Putnam.

"Heartstopper 2"

Tras el éxito de su primera emisión en 2022, esta historia trata sobre dos amigos que descubren que su poco convencional amistad podría ser algo más mientras lidian con la escuela y el amor juvenil. Ahora en una segunda temporada su amor evoluciona mientras se unen nuevos integrantes a la trama y se exploran temas como la salud mental.

"Queen Charlotte"

Con “Bridgerton” y otras series de época coronadas como las más vistas en streaming, este spin off protagonizado por India Amarteifio y bajo la producción de Shonda Rhimes, desentrama la vida de una joven reina Carlota, quien asciende a la prominencia y el poder mientras que su matrimonio con el rey Jorge da paso a una gran historia de amor. Obtuvo un 95% de aceptación en Rotten Tomatoes.

