¿Qué ver?: Del Teniente Dan, a Gabriella y Troy. Acompaña a tus personajes favoritos a recibir el año nuevo

¡El último fin de semana llegó! Y para aquellos que son cinéfilos queda una última oportunidad de maratonear con clásicos del cine.

Aprovechando la nostalgia por despedir este 2023 te compartimos algunas recomendaciones con temática de fin de año en las que los protagonistas encontraron el amor o se propusieron alguna meta para el ciclo que comienza. Todas ellas disponibles en streaming.

Película: “High school musical 1”

La historia de amor entre Troy Bolton (Zac Efron) y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) comenzó en la fiesta de año nuevo. Los jóvenes de preparatoria se conocen durante esta celebración cuando les toca cantar juntos en el karaoke el tema "Start of something new"; después de ese flechazo sus vidas vuelven a coincidir cuando Gabriella entra a estudiar a la escuela East High, donde Troy es capitán del equipo de basquetbol.

Dónde verla: Disney+

Película: “Forrest gump”

La cinta relata la increíble historia de Forrest (Tom Hanks), un joven proveniente de Alabama que tiene una discapacidad mental y, a pesar de las dificultades de la vida, sale adelante y es testigo de muchos momentos históricos, pero también tiene su dosis de nostalgia por el año nuevo. En una escena, Forrest celebra en un bar junto a su amigo el teniente Dan (a quien conoció en Vietnam), los últimos minutos del año. La imagen de esta escena es un clásico en memes de fin de año, pues el teniente Dan parece estar en depresión mientras todos alrededor celebran.

Dónde verla: Claro Video

Película: “El diario de Bridget Jones"

La historia de amor y desamor de la treintañera Bridget Jones (Renée Zellweger), comienza en la celebración de año nuevo, cuando decide que sus propósitos serán perder peso (tema con el que vive acomplejada) y, encontrar una pareja, dejar de beber y fumar, y escribir un diario en el que irá relatando sus altas y bajas.

Dónde verla: Prime Video

Película: "Amor de calendario"

Tal vez éste aún no es un clásico del cine, pues recién llegó a la pantalla en 2019, pero es una entretenida historia para ver tanto en Navidad como en fin de año (de hecho en cualquier festividad).

La cinta sigue a Sloane (Emma Roberts) y Jackson (Luke Bracey), quienes se conocen luego de la cena de Navidad, cuando ambos van a devolver los regalos que les dieron, al concierto en ambos odiar los días festivos, deciden hacer un trato para dejar de ser molestados por sus familias por ser solteros: acompañarse en todos los festivos, empezando por la fiesta de Año Nuevo.